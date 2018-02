Turyści chcieli 5 tys. zł za stan łazienki. Sami muszą zapłacić 1,6 tys. zł

Wyrok poznańskiego sšdu pokazuje, że czasem warto dobrze się zastanowić, patrzšc na skalę niedoróbek podczas wakacyjnego wyjazdu, czy faktycznie jest sens iœć do sšdu.

Wyrok Sšdu Okręgowego w Poznaniu opisał portal tur-info.pl.

Turyœci wyjechali w podróż poœlubnš na jednš z wysp greckich. Po powrocie domagali się od biura podróży 5 tys. zł za m.in. z stan łazienek.

Pierwszego dnia pobytu w hotelu młode małżeństwo zostało zakwaterowane w apartamencie. Kolejne dni spędzili w pokoju zlokalizowanym w bungalowie. Skarżyli się, że w łazience była wyłšcznie wanna, zaopatrzona w zasłonę prysznicowš wykonanš z ceraty. Wanna nie posiadała sitka przy odpływie, przy czym istniała możliwoœć zamknięcia odpływu. Bateria kranowa i odpływy były wytarte, a fugi ciemne. Jeden z kantów wykonanych z płytek posiadał nieznaczny ubytek. Suszarka do włosów szybko się nagrzewała. W pokoju turyœci znaleŸli jednego karalucha.

Po powrocie do kraju, turyœci powołujšc się na stan pokoi i łazienek złożyli reklamację. Chcieli przyznani im rekompensaty w wysokoœci 5 tys. zł, z czego kwota 2,6 tys. zł miało stanowić różnicę pomiędzy wycieczkš do hotelu 5,5-gwiazdkowego i 3,5-gwiazdkowego, zaœ pozostała kwota - rekompensatę za straty moralne wynikajšce z niedogodnoœci podczas pobytu w hotelu i niedoinformowanie ze strony rezydentów.

Biuro podróży wyraziło ubolewanie w zwišzku z brakiem satysfakcji klienta, jednak oœwiadczyło jednoczeœnie, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, by standard zakwaterowania naruszał warunki umowy łšczšcej strony. Jak wyjaœniono, system kategoryzacji obiektów nie jest systemem ujednoliconym, w zwišzku z czym hotele o tym samym standardzie np. 5-gwiazdkowym mogš się od siebie różnić. Obiekty starsze swoim wyposażeniem, sposobem wykończenia, będš odbiegały w kwestiach estetycznych od obecnie panujšcych wzorców, stad też nie sposób porównywać nowoczesne obiekty do przedmiotowego hotelu.

Sprawa trafiła do sšdu, który uznał, iż powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W uzasadnieniu odniesiono się do wszystkich zastrzeżeń turystów. Uznano m.in., iż opis obiektu nie pozwala na potraktowanie ich jako wad (brak prysznica, istnienie odpływu), a że pozostałe to konsekwencja normalnego zużycia materiału i że przed turystami nie zatajono niczego przy zawieraniu umowy.

Odnoszšc się do znalezionego w pokoju karalucha, Sšd Rejonowy stwierdził, iż zdarzenie to miało charakter wyłšcznie incydentalny i zrozumiały z uwagi na warunki pogodowe i przyrodnicze panujšce na wyspach greckich. - Na podstawie jednostkowego przypadku nie sposób jednak uznać, iż w pokoju czy ogólnie na terenie obiektu „gnieŸdziły się karaluchy", a zjawisko to miało jakikolwiek zwišzek z brakiem utrzymania czystoœci, warunków higienicznych przez hotel czy też organizatora imprezy - napisano.

Wyrok ten podtrzymał Sšd Okręgowy w Poznaniu (sygn. akt XV Ca 590/17). Turyœci zobowišzani zostali do pokrycia kosztów postępowania – w sumie wyniosły one 1684 zł.