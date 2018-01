Henryk Walczewski: łatwo uporządkować rynek wynajmu pojazdów zastępczych

Ten rynek najmu łatwo uporzšdkować

W wypadku komunikacyjnym dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia pojazdu, a kierowca nie może z niego korzystać przez czas konieczny do naprawy. Pozostaje mu najem auta zastępczego. Spowodowanie kolizji i szkody komunikacyjnej powoduje odpowiedzialnoœć odszkodowawczš jak za czyn zabroniony (art. 415 kodeksu cywilnego, w zwišzku z art. 436 i 361 k.c.), więc koszt najmu wchodzi w ciężar szkody i odszkodowania.

Sprawca – bezpieczyciel

W miejsce sprawcy wstępuje ubezpieczyciel, jeżeli szkoda pozostaje w normalnym zwišzku przyczynowym z wypadkiem pojazdu w ruchu na drodze publicznej i kierowca jest objęty obowišzkowym OC, według ustawy 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowišzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wypłata odszkodowania podpada pod te przepisy, dlatego najczęœciej obejmuje ono zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Zwrot kosztów najmu został ukształtowany przez orzecznictwo sšdowe i praktykę. Nie jest to korzystne ani dla ubezpieczajšcych, ani dla poszkodowanych ani dla samych ubezpieczycieli. Brak reguł normatywnych nie pozwala na jasne i pewne rozliczenie, co prowadzi do sporów sšdowych. Temat jest znany i dyskutowany od dawna.

Stan obecny ma tylko jednš zaletę: wobec stanowczego stanowiska SN (V CKN 1397/00, IV CK 672/03, II CK 494/03, II CKN 109/98, II CK 412/03), a za nim innych sšdów nie ma już wštpliwoœci, że zasadne jest roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. Dla poszkodowanych to połowiczne rozstrzygnięcie, bo pozostaje niepewnoœć, jaka kwota ma odpowiadać temu roszczeniu. Wszelkie spory na tym tle z natury rzeczy rozstrzygać może tylko ustawodawca, stanowišc reguły merytoryczne i rachunkowe pozwalajšce na poczynienie zgodnych ustaleń i obliczeń. To ze wszech miar pożšdane, by posiadacz roszczenia wiedział, do jakiej kwoty jest upoważniony. Ubezpieczyciel z kolei jako dłużnik miał pewnoœć, ile powinien wypłacić.

Trzy rodzaje szkód

Kolizja pojazdów na drogach publicznych może powodować trojakiego rodzaju skutki:

a) na zdrowiu i życiu osób uczestniczšcych w kolizji lub poszkodowanych skutkami kolizji,

b) techniczne – poprzez uszkodzenie lub zniszczenie pojazdów generujšce koszty naprawy lub nabycia nowego pojazdu, a także usunięcie innych szkód,

c) faktyczne – poprzez brak możliwoœci używania pojazdu w czasie naprawy lub do zakupienia nowego pojazdu oraz odpowiadajšce im koszty.

Wszelkie rodzaje szkód poddaje się likwidacji poprzez ustalenie i wypłacenie kwoty odszkodowania, zmierzajšcego do przywrócenia sytuacji sprzed szkody. Kluczem jest obliczenie kwoty, której wypłacenie jako odszkodowanie pozwoli uznać, że szkoda została naprawiona, bo jej skutki już nie istniejš. Najlepiej rozpracowany został obszar skutków technicznych. Naprawa pojazdu daje się łatwo opisać od strony technicznej i ekonomicznej równoczeœnie. Koszty można szybko ustalić za pomocš wyspecjalizowanych programów komputerowych, użytkowanych przez rzeczoznawców i warsztaty samochodowe. Rozbieżnoœci uczciwie okreœlonych kosztów naprawy mogš więc wynikać tylko z naturalnych różnic w założeniach, a więc (1) o zakresie naprawy (co w pojeŸdzie podlega naprawie, a co nie), (2) w ocenach, które częœci naprawić, a które zastšpić nowymi (3) oraz decyzji o cenach za konieczne częœci (zależš od dostawcy i miejsca zakupu), (4) a także stawki za robociznę (program taksuje czas naprawy, ale warsztaty majš różne stawki). Zdarza się więc, że dla tej samej szkody zostanš skalkulowane inne koszty naprawy. Nie jest to jednak regułš, bo każda pozycja w kalkulacji znajduje swoje techniczne uzasadnienie i jest łatwo weryfikowalna. Każda wadliwie opisana i Ÿle wyceniona czynnoœć z reguły prowadzi do wadliwej lub nieskutecznej naprawy, więc oszczędzanie na kosztach jest ryzykowne. Istnieje też ryzyko odwrotne – poprzez zawyżenie kosztów naprawy można narazić się na odmowę częœci odszkodowania. W efekcie powstaje pewien modus zapewniajšcy równowagę na rynku napraw pojazdów po wypadkach i rozliczenia z ubezpieczycielami.

Paradoksy

Nieuzasadnionemu wzrostowi cen napraw pojazdów przeciwdziałajš czynniki techniczne i konkurencja. Taki modus stworzył osobny sektor rynkowy, a umowy między ubezpieczycielami i zakładami naprawczymi sprawiły, że sš możliwe ograniczenia kosztów napraw. Wyodrębniony rynek najmu pojazdów zastępczych (czyli majšcy własne zasady i ceny) nie powstał, bo nie istnieje dla niego osobny i samodzielny modus.

Takim modus może stać się zbiór zasad porzšdkujšcych wynajem pojazdów zastępczych. W efekcie da się ustalić i wykorzystać sposoby ograniczenia kosztów bez uszczerbku dla zainteresowanych. Specjalizacja i efekt skali zawsze temu sprzyjajš. Na razie najem pojazdów zastępczych odbywa się według praw i cen z rynku najmu pojazdów. Według takich właœnie zasad i cen sšdy rozstrzygajš spory. I praktycznie w każdej takiej sprawie biegli sporzšdzajš osobne opinie o rynkowych cenach i kosztach najmu. Czyniš to mozolnie, długo i kosztownie. I chociaż powtarzajš się te same dane – nie można czynić inaczej. Wiadomo, że sędzia z doœwiadczeniem w omawianych sprawach ma już w pamięci wszystkie potrzebne dane i mógłby z nich ułożyć odpowiedniš tabelę. Niestety – nie ma możliwoœci z niej skorzystać, bo sšdowi nie wolno wyrokować bez dowodów (art. 227 i 232 k.c.), a opinia sędziego nie zastšpi opinii biegłego. Ponadto wiedza osobista sędziego to nie sš wiadomoœci powszechnie dostępne (art. 228 k.c.), na które wystarczy się powołać i zwrócić uwagę stron. Prowadzone sš zatem długotrwałe i kosztowne procesy o koszty najmu pojazdu zastępczego tylko dlatego, że brakuje podstawy prawnej pozwalajšcej na samodzielne i pewne rozliczenie kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Dla poszkodowanych, ubezpieczajšcych oraz zakładów ubezpieczeń wprowadzenie takiej regulacji jest nadziejš na powstrzymanie wzrostu cen polis OC. Bo najem pojazdu zastępczego według jednolitych zasad prawnych pozwala na stworzenie osobnej i korzystnej oferty wyspecjalizowanych podmiotów. Musi tylko powstać obiektywny i niezależny modus, który wykreuje, ukształtuje i zdyscyplinuje taki rynek.

Samodzielne rozliczenie kosztów

Aby każdy zainteresowany podmiot mógł samodzielnie, w sposób pewny i ostateczny rozliczyć koszty dowolnego rodzaju, muszš istnieć zasady prawne i wywodzšce się z nich reguły matematyczne. Bywajš bardzo œcisłe (np. kwota wolna od podatku) lub pozwalajšce na pewnš interpretację (np. korzystanie z ulg i zwolnień podatkowych). Zawsze jednak konieczna jest interwencja ustawodawcy, który wskazuje, jaki sposób działania uznaje za właœciwy, a jaki za niewłaœciwy. Przestrzeganie tych reguł pozwala mieć pewnoœć podjętych czynnoœci i ich skutków, chroni przed roszczeniami, sporami, dodatkowymi kosztami, niepewnoœciš stanu prawnego i finansów itd.

Problem najmu pojazdów zastępczych można rozwišzać na wiele sposobów, a rzeczš ustawodawcy jest odpowiedni wybór spoœród przedstawionych propozycji i przesłanek:

1. Model opieki i wsparcia – pojazd zastępczy zapewnia ubezpieczyciel, a poszkodowany ma obowišzek go zawiadomić niezwłocznie po zdarzeniu. W zamian uzyskuje pomoc w postaci wezwania pomocy drogowej i wskazania zakładu naprawczego. Taki komplet usług rozliczanych bezgotówkowo przez ubezpieczyciela pozwala mu nie tylko kontrolować ich ceny, ale równoczeœnie sprawdzić na miejscu stan faktyczny. Pomaga to zwalczać oszustwa ubezpieczeniowe, a zakłady ubezpieczeń dysponujš już odpowiedniš infrastrukturš (infolinie) oraz zapleczem w postaci współpracujšcych rzeczoznawców, likwidatorów szkód, pomocy drogowej i zakładów naprawczych. Jeżeli poszkodowany zaniedba obowišzek zgłoszenia, to naraża się na ryczałt wskazany przez ustawodawcę. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie udzieli koniecznego wsparcia, naraża się na poniesienie wszystkich uzasadnionych kosztów według rachunków przedstawionych przez poszkodowanego.

2. Definicja pojazdu zastępczego powinna okreœlać, jaki pojazd zastępczy będzie odpowiadał pojazdowi w naprawie, które cechy powinny być zbliżone (np. długoœć, rodzaj nadwozia, rok produkcji), a które nie muszš (np. rodzaj paliwa i moc silnika).

3. Potrzeba normatywnych przesłanek ustalania prawidłowego czasu wykonywania naprawy uwzględniajšcego przerwy technologiczne, pięciodniowy czas pracy, przestrzeganie BHP, czas na przyjęcie i wydanie pojazdu itd. – co obecnie stanowi przyczynę wielu sporów.

4. Jest w interesie poszkodowanych, aby ustawodawca wskazał preferowany sposób rozliczenia: bezgotówkowo, jeżeli wynajmujšcego wskaże ubezpieczyciel, w pozostałych przypadkach za zgodš ubezpieczyciela, a jeżeli bez zgody ubezpieczyciela, to na ryzyko wynajmujšcego. To zaœ oznacza faktyczne ograniczenia cesji praw do odszkodowania, które dzisiaj dominujš na rynku i wywołujš prawie wszystkie spory.

5. Jest wskazane, aby ustawodawca przewidział możliwoœć bonusu dla poszkodowanych rezygnujšcych z pojazdu zastępczego. Mógłby to być np. osobny ryczałt na taksówki albo zniżka w składce OC na następny rok. Sš przecież osoby, które bardziej potrzebujš samej dostępnoœci pojazdu, np. w obliczu choroby. Obecnie oprócz pojazdu zastępczego nie majš innej opcji, więc wybierajš w istocie niepotrzebnie najdroższe rozwišzanie.

Należy wyrazić przekonanie, że wdrożenie powyższych propozycji pozwoli na lepszš realizację zarówno praw, jak i obowišzków dla wszystkich zainteresowanych, na zasadzie „win-win situation". Albowiem oczekiwane regulacje sprzyjać powinny obniżaniu kosztów i lepszemu wykorzystaniu zasobów. W szczególnoœci zaœ należy ograniczać pole sporów sšdowych, które drastycznie pogarszajš rzeczywistš sytuację poszkodowanych oraz generujš wzrost składek ubezpieczeń obowišzkowych. ?

Autor jest sędziš Sšdu Gospodarczego w Krakowie. Głównym specjalistš w Departamencie Nadzoru Administracyjnego MS. Wykładowcš akademickim, autorem i współautorem publikacji fachowych i ksišżkowych