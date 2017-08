Dubaj - pierwsze na świecie centrum fitnessu dla dzieci

Little Gladiators usytuowane jest w Golden Mile Galleria Mall na słynnej sztucznej wyspie w kształcie palmy. Oferuje wiele zajęć dla najmłodszych – od pływania i treningu cardio, po wspinaczkę skałkową, kickboxing czy dziecięcą jogę. Pomysłodawcami centrum fitnessu dla dzieci są żyjący w Dubaju, a pochodzący z Południowej Afryki, Javed i Shanna Gani.

Jak tłumaczy Javed, na pomysł para wpadła pod wpływem emira Dubaju, szejka Mohammeda bin Rashida al Maktouma, który zalecił walkę z otyłością wśród dzieci. Według jego planów liczba dzieci i młodzieży cierpiących na otyłość powinna spaść do 2021 roku z obecnych 34 do 12 procent.

Na powierzchni niemal 800 metrów kwadratowych dzieci znajdą wszystko, czego w klubach fitness poszukują dorośli. Zarazem każde urządzenie jest dostosowane do wieku ćwiczących, do ich wydolności i zgodne z wymogiem połączenia pożytecznego z przyjemnym. Dzieci mogą więc ćwiczyć yogę, kickboxing, uczestniczyć w zajęciach na basenie i korzystać z interaktywnej ściany wspinaczkowej. Mogą także spróbować zabiegów rozluźniających i masaży.

Rodzice nie muszą pilnować dzieci, kiedy ćwiczą, bo są one pod opieką instruktorów. Starsi mogą jednocześnie za pomocą specjalnej aplikacji śledzić dokonania swoich podopiecznych lub odbierać powiadomienia o kolejnych etapach ćwiczeń.

Przez park rozrywki z prędkością 100 km/h

Centrum Little Gladiators to tylko jedna z atrakcji Dubaju. Emirat stawia na turystykę rodzinną, chcąc zdjąć z siebie odium miejsca, w którym miło czas spędzą tylko bogaci biznesmeni.

Jedną z największych dubajskich atrakcji jest IMG Worlds of Adventure, największy na świecie kryty park rozrywki. Klimatyzowany obiekt ma wielkość 12 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. A podzielony jest na pięć stref tematycznych, związanych z bohaterami filmów Marvela. Natknąć się tutaj można na Avengersów czy naturalnej wielkości dinozaury z Zagubionej Doliny. Odważniejsi nastolatkowie mogą spróbować przejść Dom Grozy i spróbować jazdy kolejką górską, rozpędzającą się w 2,5 sekundy do 100 km/h.

Klockowy Dubaj

Z kolei Dubai Parks and Resorts to otwarte zaledwie w grudniu zeszłego roku nowe miejsce na mapie atrakcji rodzinnych Dubaju. Jeden z największych na świecie parków tematycznych na wolnym powietrzu. W jego skład wchodzi Legoland, którego centralnym punktem jest odtworzone z klocków Lego centrum Dubaju – z jeżdżącym napowietrznym metrem, kitesurferami latającymi nieopodal plaży przy „klockowym" Burdż al Arab. Jest wreszcie mierząca kilkanaście metrów replika Burdż Chalifa, najwyższej budowli na świecie.

Kolejna atrakcja to Motion Gate, czyli park rozrywki, którego bohaterami są postacie z amerykańskich filmów. W tym Smerfy, Shrek i jego przyjaciele czy pogromcy duchów i ich przeciwnicy z „Ghostbusters".

Dopełnieniem atrakcji Dubai Parks and Resorts jest Bollywood, czyli park tematyczny, poświęcony popularnym hinduskim produkcjom filmowym. Tutaj można wziąć udział w pokazach bohaterów seriali czy nawet zagrać w epizodzie, który dostaniemy potem nagrany na wideo.

Pingwiny pod palmami

Osobną atrakcją dla najmłodszych, ale także dorosłych – zaskakującą jak na upalny klimat Dubaju - jest centrum Ski Dubai, czyli całoroczny, kryty stok narciarski, znajdujący się w centralnej części drugiego co do wielkości centrum handlowego – Mall of Emirates.

Jazdy na nartach lub snowboardzie jest tu możliwa cały rok. Stok ma około 300 metrów długości i trzy wyciągi, w tym jeden krzesełkowy. Są też inne atrakcje, jak tor snowtubingowy (snowtubing polega na jeździe po śniegu w wielkiej, przezroczystej kuli) czy spotkanie z arktyczną przyrodą w minizoo z prawdziwymi pingwinami.

