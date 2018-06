GUS: Więcej gości i jeszcze więcej noclegów w hotelach

O 7 procent wzrosła liczba gości, którzy od stycznia do kwietnia skorzystali z noclegów w Polsce. Liczba noclegów była większa o 7,5 procent - podał GUS

Od stycznia do kwietnia z bazy noclegowej w Polsce skorzystało 6,9 mln turystów krajowych i 1,8 mln zagranicznych. Oznacza to, że liczba tych pierwszych urosła rok do roku o 6,2 procent, a tych drugich o 12,5 procent. Razem było to 8,7 miliona gości, o 7 procent więcej niż przed rokiem o tej porze.

Według GUS-u najwięcej turystów zagranicznych korzystających z noclegów stanowili Niemcy - 421,7 tysiąca. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii - 164,1 tysiąca. A na trzecim z Ukrainy - 143,5 tysiąca.

W sumie w pierwszych czterech miesiącach roku turyści wykupili 21,5 mln noclegów, czyli o 7,5 procent więcej.