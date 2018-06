Z serca Europy do serca Londynu

Od 7 stycznia 2019 r. polski przewoźnik będzie obsługiwał dwa razy dziennie bezpośrednie rejsy z Warszawy do London City. Specjalnie dla tej trasy LOT pozyska cztery nowe samoloty Embraer 190

Rejsy będą obsługiwane według następującego rozkładu połączeń: codziennie (oprócz niedziel) samoloty wystartują do London City o godz. 7:15 i wylądują o 9:00. Popołudniowa częstotliwość z Warszawy została zaplanowana na 16:15 z przylotem o 18:00 (poza sobotami). Rejsy z LOndynu zaplanowane są na 9:30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o 13:00 oraz o 18:30 z lądowaniem o 22:00.

Lotnisko London City Airport, jest dogodnie zlokalizowane w londyńskich dokach (w dzielnicy Royal Docks). Jest najbliżej położonym do biznesowego i finansowego centrum Londynu: zaledwie 9,6 kilometrów od City.

Rozkład umożliwi pasażerom podróżującym w celach biznesowych z Warszawy, a także z Wilna, Kijowa, Lwowa, Rygi, Bukaresztu, Larnaki, Tbilisi i większości polskich lotnisk regionalnych odbycie podróży w ciągu jednego dnia. Ponadto dla pasażerów podróżujących z Londynu nowe połączenie LOT-u jest doskonałą alternatywą dla rejsów do wielu portów w Azji, jak Singapur, Tokio, Seul, Pekin i Astana - z krótką i wygodną przesiadką na Lotnisku Chopina w Warszawie.

- Jesteśmy dumni że ten prestiżowy kierunek został 100. w naszej aktualnej siatce połączeń. Mamy za sobą długoletnią historię operacji na londyńskim Heathrow z częstotliwością aż trzech rejsów dziennie, która zostanie utrzymana. Teraz otwieramy nowy rozdział, wprowadzając do oferty dodatkowo dwa rejsy dziennie do London City - mówi dyrektor komunikacji korporacyjnej w LOT Adrian Kubicki. - London City to najwygodniejsze lotnisko dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do biznesowej części miasta. Jestem przekonany, że zostanie ono docenione przez naszych pasażerów, szczególnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, i będzie jedną z najbardziej udanych tras w naszej stale rosnącej siatce połączeń – dodaje.

- Dzięki LOT-owi zyskaliśmy połączenie między London City a Warszawą, które z pewnością przyczyni się do zacieśniania relacji między Polską a Wielką Brytanią. Otwarcie połączenia przez LOT jest ważnym wydarzeniem dla London City i jego pasażerów, którzy zyskali najlepszy dostęp do Europy Środkowo- Wschodniej i połączeń przesiadkowych do Azji – mówi członek zarządu ds. handlowych London City Airport Richard Hill. - Fakt, że polski przewoźnik wybrał najbardziej centralny port lotniczy Londynu, i dokonuje znacznych inwestycji w samoloty specjalnie do jego obsługi, pokazuje, że mimo Brexitu londyńskie City ma moc przyciągania – dodaje.

Ze względu na stosunkowo krótki pas startowy i stromy kąt podejścia loty do Londyn City są skomplikowane pod względem operacyjnym. Tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich kwalifikuje się do lądowania i startów w tym miejscu. Aby działać w London City LOT zdecydował się na pozyskanie czterech nowych samolotów Embraer E-190, które zostaną dostarczone polskiemu przewoźnikowi do końca roku bezpośrednio z fabryki w Brazylii. Tak przewiduje kontrakt z leasingodawcą Nordic Aviation Capital (NAC). Nowy E-190 będzie miał na pokładzie 106 wygodnych foteli, co daje efektywne połączenie optymalnego zasięgu i maksymalnej liczby pasażerów.

- LOT ma duże doświadczenie w operacjach za pomocą rodziny samolotów typu Embraer. W rzeczywistości wraz z naszym nowym Embraerem E-190 LOT stanie się jedyną europejską linią lotniczą obsługującą wszystkie typy samolotów brazylijskiego producenta. Embraer E-190 z 106 miejscami na pokładzie zapewni nam istotne korzyści płynące z obsługi londyńskiego City. Dzięki temu będziemy w stanie stworzyć nie tylko najwygodniejszą, ale i najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę lotów do i z lotniska w Londynie - mówi Adrian Kubicki z LOT.

- Cieszymy się, że możemy dalej rozwijać naszą współpracę z LOT-em i jesteśmy pewni, że włączenie do flory samolotów E190 w znaczący sposób przyczyni się do poprawy zdolności operacyjnych przewoźnika. NAC jest niezmiernie wdzięczny za możliwość ścisłej współpracy z LOT-em. Gratulujemy polskiemu przewoźnikowi rozszerzenia sieci i czekamy na kontynuację naszych relacji - mówi prezes NAC Martin Moller.

- Długie i udane relacje Embraera z najszybciej rozwijającym się przewoźnikiem w Europie dalej trwają. W 2004 r. LOT został pierwszym przewoźnikiem wykonującym połączenia za pomocą E-170. Dzięki obecnej transakcji LOT po raz kolejny staje się pierwszy, obsługując wszystkie cztery warianty E-Jets w swojej flocie. Do końca tego roku, flota LOT-u będzie składać się z sześciu E-170, dwunastu E-175, czterech E-190 i dwunastu E-195. Taki wybór samolotów pozwoli na zachowanie maksymalnej elastyczności w planowaniu, a także na korzyści wynikające z wykorzystania jednolitej floty Embraerów – mówi wiceprezes ds. Europy, Rosji, Azji Środkowej i Leasingu w Embraer Commercial Aviation Martyn Holmes.

Jego zdaniem, poprzez uruchomienie przy pomocy E-190 nowych połączeń na lotnisko Londyn-City, LOT dołącza do rosnącej liczby linii lotniczych na tym wymagającym lotnisku. Jak podkreśla, samoloty Embraer wykonują aż 58 procent wszystkich operacji na LCY.