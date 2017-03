Oczyszczą kanał dla żeglarzy

Jest to najstarszy w Polsce kanał żeglowny, zbudowany w XIV wieku. Łączy jezioro Ewingi z Jeziorakiem.

Prace zostaną przeprowadzone w czerwcu, obejmą odmulenie dna i umocnienie brzegów. Dzięki temu będą przywrócone parametry eksploatacyjne obowiązujące dla drogi wodnej tej klasy — po remoncie kanał będzie miał 1,5 m głębokości i 12 m szerokości. O przeprowadzenie prac konserwacyjnych Kanału Dobrzyckiego zabiegało od dawna Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego „Navicula". Ostatni remont tego kanału przeprowadzono w 1941 roku.

Kanał Dobrzycki został zbudowany w latach 1331-1334 przez mieszczan, za zgodą krzyżackiego komtura. Połączył jezioro Ewingi z Jeziorakiem, z którego można dopłynąć Drwęcą i Wisłą do Bałtyku. Umożliwiało to transport drewna, zboża i innych towarów drogą wodną do Gdańska.

W średniowieczu miał około 800 m. długości, obecnie — blisko 2,6 km. Został pogłębiony i poszerzony w połowie XIX wieku podczas budowy Kanału Elbląskiego, dzięki temu pomiędzy Zalewem a Elblągiem kursowały statki parowe.

Zwyczajowo nazywano go Kanałem Dobrzyckim od wsi Dobrzyki, przez którą przepływa. Urzędowo taką nazwę nadano mu dopiero 2013 roku.

—pap