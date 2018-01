Francja (jak zwykle) najlepsza w turystyce

Wszystko wskazuje na to, że Francja utrzyma zajmowanš od kilku lat pozycję lidera wœród krajów najliczniej odwiedzanych przez turystów - podaje Œwiatowa Organizacja Turystyki (UNWTO)

Z wstępnych danych za 2017 rok wynika, że drugie miejsce przypadnie Hiszpanii, a trzecie - Stanom Zjednoczonym (rok wczeœniej było na odwrót).

Poniżej dalsza częœć artykułu

W 2016 roku do Francji zawitało 82,6 miliona turystów, do Stanów Zjednoczonych - 75,6 miliona, a do Hiszpanii - 75,3 miliona.

UNWTO szacuje, że w 2017 roku Hiszpanię odwiedziło około 82 milionów turystów, jednak dokładne dane będš znane dopiero wiosnš. NajwyraŸniej turyœci – pisze agencja AFP - nie przestraszyli się ani zamachów terrorystycznych w Barcelonie i Cambrils w sierpniu 2017 roku, ani poważnego kryzysu pod koniec roku spowodowanego niepodległoœciowymi aspiracjami Katalonii - najpopularniejszego hiszpańskiego regionu.

W zeszłym tygodniu premier Hiszpanii Mariano Rajoy ogłosił, że częœć PKB, którš wytwarza sektor turystyczny, w 2017 roku roku wzrosła z 11 do 12 procent, a zyski z turystyki wyniosły 87 miliardów euro – podaje AFP.

Wyniki te pozwalajš ekspertom UNWTO przypuszczać, że Hiszpania zepchnie Stany Zjednoczone na trzecie miejsce. Pełne dane dotyczšce tego kraju zostanš opublikowane w czerwcu, jednak już dziœ wiadomo, że w cišgu pierwszych pięciu miesięcy prezydentury Donalda Trumpa turystyka przyjazdowa do Stanów Zjednoczonych podupadła. W pierwszym kwartale liczba przyjazdów zmniejszyła się o 5 procent, a w drugim o 3 procent.

UNWTO podkreœla, że rok 2017 był dla branży turystycznej rekordowy. Ogólna liczba turystów wzrosła o 7 procent, do 1,32 miliarda, z czego ponad połowa odwiedziła Europę. W 2015 i 2016 roku obawy o bezpieczeństwo powstrzymały częœć turystów przed podróżš do Europy, ale w ubiegłym roku Stary Kontynent wrócił do łask, notujšc 8-procentowy wzrost liczby przyjezdnych.

Turyœci coraz œmielej podróżowali też do Egiptu, Tunezji i Turcji, które przez ostatnie lata borykały się z kryzysem wywołanym zamachami terrorystycznymi.