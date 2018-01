Dubaj: Przyjedź i zwiedzaj tanio

Choć nasze miasto słynie z luksusu i wyrafinowanych rozrywek dla bogatych, podróżni, którzy chcš zwiedzić to miasto tanim kosztem, nie wyjadš z niego rozczarowani - zapewniajš włodarze Dubaju i przedstawiajš plan wycieczki za 350 dolarów

Dzień pierwszy

Rozpocznij dzień ze œniadaniem w Arabskiej Herbaciarni, gdzie w historycznej dzielnicy Dubaju Al Fahidi zjesz tradycyjne œniadanie. Tu serwujš smakowite, zdrowe kanapki, sałatki, dipy, wypieki oraz pachnšce miętš lemoniady i ponad 100 rodzajów herbat. Za œniadanie zapłacisz 80 dirhamów za dwie osoby, czyli nieco ponad 21 dolarów.

Po œniadaniu warto wybrać się na wycieczkę po najstarszych dzielnicach Dubaju. Można jš zaczšć od zwiedzenia interaktywnego muzeum Saruq Al-Hadid, dzielnicy Al Fahidi i Muzeum Dubajskiego. Saruq Al-Hadid prezentuje zabytki zwišzane z historiš miasta. Znajdziesz tu złoto, relikwie, bršz i broń. Najmłodsi mogš zaœ wzišć udział w warsztatach i odnawiać ceramikę lub odtworzyć szkielet jakiegoœ zwierzęcia. Wstęp dla 2 osób to 40 dirhamów, czyli około 10 dolarów.

Spacerujšc dzielnicš Al Fahidi, poznać można zaœ czar starego Dubaju, jego tradycyjne budownictwo z wieżami wiatrowymi, wšskimi uliczkami i placami. Warto zwrócić uwagę na liczne muzea, centra kulturalne, klimatyczne restauracje, pensjonaty i kawiarnie.

Muzeum Dubajskie to zaœ miejsce, dzięki któremu najłatwiej poznać Dubaj i zwyczaje jego mieszkańców. Multimedialne prezentacje ożywiajš historię metropolii, a artefakty, przykłady starego budownictwa i szkutnictwa przybliżš tradycję emiratu. Wstęp dla 2 osób kosztuje 6 dirhamów, czyli niecałe 2 dolary.

Obiad można zjeœć na przykład w Centrum Porozumienia Kulturowego Sheikh Mohammed, gdzie w tradycyjnej atmosferze rozmawia się o tradycjach i kulturze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Posiłek dla 2 osób będzie kosztować 180 dirhamów, czyli 49 dolarów.

Popołudnie warto spędzić zaœ w dzielnicy Deira, zwłaszcza na tradycyjnym targu przypraw lub w Muzeum Kobiet (Dait Al Banat). Znużeni natłokiem nowych wrażeń mogš odpoczšć w Filli Tea Café, miejscu, które przycišga turystów mieszankš herbaty, kanapkami i koktajlami. Rachunek za typowš przekšskę z popitkš dla dwóch osób to zazwyczaj około 30 dirhamów, czyli nieco ponad 8 dolarów. Na kolację można się zaœ wybrać do XVA Art Hotel Café, kawiarnia wyspecjalizowanej w daniach wegetariańskich. Cena kolacji dla 2 osób to 100 dirhamów, czyli 27 dolarów.

Dzień 2

Na œniadanie warto wybrać się do Bageterie Boulevbard przy Kite Beach. To restauracja typu fast food w stylu francuskim, w której serwowane sš bagietki przygotowywane na miejscu. Oprócz œniadania w stylu kontynentalnym zjeœć tu można także zupy, desery, jogurty i œwieże sałatki. Wystawne œniadanie to koszt rzędu 80 dirhamów.

Tych, którzy chcš zapoznać się z duchowoœciš regionu, władze miasta zapraszajš do tradycyjnego meczetu Jumeirah, jednej z dwóch œwištyń muzułmańskich w mieœcie otwartej dla wyznawców innych religii. Za wstęp dla 2 osób zapłacić trzeba 40 dirhamów.

Zdaniem autorów przewodnika obiad warto choć raz zjeœć w Zaroob, restauracji oferujšcej dania zdrowej kuchni arabskiej. Cena za posiłek dla 2 osób to 100 dirhamów.

Po objedzie warto wybrać się zaœ do dzielnicy Ras Al Khor, miejsca postoju ptaków przelatujšcych z Afryki Wschodniej do Zachodniej. Spotkać tu można 67 gatunków m.in. flamingi, czaple, kormorany czy rybołowy.

Znużonych arabskim skwarem włodarze miasta zachęcajš do odpoczynku w cieniu Fontanny Dubajskiej, jednego z największych na œwiecie choreograficznego systemu fontann, które codziennie prezentujš spektakl wody tańczšcej w rytmie muzyki i œwiatła. Fontanny wystrzeliwujš wodę nawet na 150 metrów. Wieczorne pokazy rozpoczynajš się codziennie o 18.00 i odbywajš się co 30 minut do 23.00 (w dni powszechne) i 23.30 (w dni wolne od pracy).

Atrakcjš turystycznš jest także Kanał Dubajski łšczšcy Zatokę Dubajskš z Zatokš Perskš. Liczne mosty i promenada pozwalajš cieszyć oczy wspaniałš panoramš miasta.

W drugim dniu na kolację warto wybrać się do restauracji Falafel, serwujšcej ręcznie robione, tradycyjne, uliczne potrawy arabskie. Spróbować tu można też chrupišcej pizzy z goršcymi falafelami, sosem tahini i sałatkš w cenie 70 dirhamów (19 dolarów) za dwuosobowš porcję.

Dzień trzeci

Autorzy przewodnika zachęcajš, by trzeci dzień rozpoczšć œniadaniem w Hapi, nowej, zdrowej i ekologicznej kawiarni w Dubaju. Rachunek za posiłek dla dwóch osób oscyluje zwykle koło stu dirhamów.

Po obfitym, ale lekkim œniadaniu warto wybrać się na spacer po Al Serkal Avenue, dawnej przemysłowej dzielnicy Al Quoz. Tu zlokalizowane sš znane galerie sztuki, w tym Carbon 12 Dubai, Isabelle Van den Eynde, Gallery i Green. W dzielnicy tej natknšć się można na mnóstwo klimatycznych kawiarenek i restauracji.

Obiad warto jednak zjeœć w restauracji Maraheb zlokalizowanej w Global Village. Lokal specjalizuje się w przygotowywaniu Mandi – dania wywodzšcego się z Jemenu, które składa się z aromatycznego ryżu z mięsem i cebulš, okraszonych szafranem, kardamonem i goŸdzikami. Posiłek dla 2 osób kosztuje 100 dirhamów.

Popołudnie warto natomiast spędzić w Dubai Miracle Garden, największym w regionie ogrodzie kwiatowym. Roœliny tworzš tu wymyœlne rzeŸby w kształcie piramid, igloo, serc, a nawet samolotów. Wstęp dla 2 osób to 80 dirhamów.

Fanów zakupów włodarze miasta zapraszajš do Global Village, gdzie swoje towary wystawiajš przedstawiciele 70 krajów, ulokowani w 36 pawilonach. Wstęp dla dwóch osób kosztuje 30 dirhamów, czyli nieco ponad 8 dolarów.

Kolację warto za to zjeœć przy brzegu Bu Qtair, w restauracji Burj Al Arab, serwujšcej przede wszystkim owoce morza. To popularne miejsce przycišga klientów szczególnie ryżem z parathš i sosem curry. Dwie osoby zjedzš tu posiłek za około 100 dirhamów.

Nie tylko samochody

Władze Dubaju przypominajš swoim goœciom, że miasto dysponuje rozbudowanym systemem transportu publicznego. Przyjezdni mogš korzystać z metra, autobusów, autobusów wodnych i abras (taksówek wodnych). Pakiet RTA (jeden dzień w Dubaju) pozwala podróżować wszystkimi œrodkami komunikacji, łšczšcymi różne atrakcje miasta. Abrasy działajš od 5 rano do północy, a metro od 6 rano do 23.00. Składy odjeżdżajš co kilka minut.

Alternatywš dla transportu publicznego jest też rower. Wypożyczalnie można znaleŸć we wszystkich kluczowych miejscach miasta. Koszt pożyczenia sprzętu to przykładowo 15 dirhamów za 15 minut lub 80 dirhamów za 24 godziny.