Zamach w Petersburgu: szukanie winnych

Po zamachu terrorystycznym w metrze władze podają coraz większą liczbę ofiar śmiertelnych: już nie 10, lecz 14, zaś rannych zostało nie 47, ale 51 osób.

Według ostatnich danych 11 osób zginęło bezpośrednio w wagonie metra na skutek wybuchu, dwie kolejne zmarły zaraz po dowiezieniu do szpitali (obie już na stacji miały znajdować się w stanie śmierci klinicznej), a jedna kobieta zmarła w karetce pogotowia.

Śledczy zmienili również wersję dokonania zamachu. Wcześniej sądzono, że w metrze zdetonowano ładunek będący odpowiednikiem 200–300 g trotylu, teraz – że był to ekwiwalent aż 600–700 g materiału wybuchowego.

Bomba zaś nie znajdowała się w teczce porzuconej przy drzwiach wagonu, lecz w plecaku, który miał trzymać zamachowiec samobójca. Mimo że do zamachu nikt się nie przyznał, rosyjska prokuratura, Komitet Śledczy oraz służby specjalne niedwuznacznie sugerują, że dokonali go islamscy radykałowie.

Pierwszym śladem miało być zdjęcie tajemniczego mężczyzny z kamer obserwacyjnych metra. Gdy już opublikowały je rosyjskie media, przerażony poszukiwany sam zgłosił się na policję. Okazał się byłym wojskowym w stopniu kapitana, który walczył w Czeczenii. Andriej Nikitin po przejściu na islam przyjął imię Ilias.

Kolejnym podejrzanym był 23-letni student trzeciego roku petersburskiej Akademii Ekonomicznej, Kazach Maksim Aryszew. Gdy tylko rosyjskie służby poinformowały, że to on dokonał zamachu, gwałtownie zaprotestowały władze w Astanie. – On jest ofiarą, a nie sprawcą – oświadczył tamtejszy MSZ. Aryszew zginął w zamachu, jego ciało znajduje się w jednej z petersburskich kostnic. Tymczasem rosyjskie służby próbują ustalić tożsamość osoby stojącej najbliżej epicentrum wybuchu, a z niej pozostały tylko szczątki.

Potem przyjęto, że bombę zdetonował urodzony w Kirgizji obywatel Rosji, 22-letni Akbarżon Daliłow. On też miał podłożyć wcześniej ładunek w holu stacji Płoszczad Wosstanija, ale porzucony pakunek zaniepokoił jednego z pracowników metra, który zawiadomił policję.

Nie wiadomo jednak, z jakiego powodu Daliłow miałby to uczynić ani też czy należał do jakiejś organizacji.

Rosyjskie środowiska nacjonalistyczne oskarżyły zaś o dokonanie zamachu Ukrainę oraz Polskę. Mielibyśmy to uczynić, by zastraszyć białoruskiego prezydenta, który właśnie wtedy w Petersburgu spotykał się z Władimirem Putinem.

Tymczasem mieszkańcy Petersburga zaczynają się domagać od władz wyjaśnienia, w jaki sposób zamachowiec wniósł bombę na stację. Po zamachu w 2011 roku ówczesny prezydent Dmitrij Miedwiediew wydał dekret, w którym nakazywał wzmocnienie ochrony metra i dworców kolejowych. Za kilkaset milionów rubli na 67 stacjach w Petersburgu zamontowano 325 bramek do wykrywania metalu.

– Skopiowano system ochrony lotnisk, który nie nadaje się do metra. Bramki reagują na wszystkich (każdy niesie klucze czy telefon), za dużo jest pasażerów, a za mało pracowników ochrony – tłumaczy ekspert Aleksiej Szablja. ©?

Rozmowa | Aleksandr Golc, rosyjski publicysta i analityk wojskowy

Rz: Czy zamach w Petersburgu ma coś wspólnego z wcześniejszymi zamachami w Paryżu, Brukseli, Nicei, Berlinie czy Londynie?

Aleksandr Golc: I tak, i nie. W tym, co się stało, jest odgłos sytuacji na Bliskim Wschodzie. To wpisuje się w wojnę terrorystyczną, którą prowadzi Państwo Islamskie przeciwko cywilizowanemu światu. Ale jest w tym też własna specyfika. Rosyjskie służby specjalne, zamiast walczyć z terroryzmem, kierują znaczną część swoich sił na walkę z tymi, których uważają za wrogów państwa, ludźmi, którym nie podobają się obecne władze.

Jak na razie żadna organizacja terrorystyczna nie przyznała się do zamachu.

Myślę, że chętni się znajdą. Państwo Islamskie prawie zawsze bierze odpowiedzialność na siebie.

Rosyjskie służby podają, że był to zamach samobójczy. Ale w tym przypadku nie było pasa szahida, nikt też nie wykrzykiwał religijnych haseł.

Trzeba rozumieć, że przewożącego ładunek człowieka mogli wykorzystywać bez jego wiedzy. Mogli go poprosić o przewiezienie bomby z punktu A do punktu B i mógł wcale nie zdawać sobie sprawy z tego, że zostanie wysadzony po drodze.

Czy poniedziałkowa tragedia wpłynie jakoś na działania rosyjskich sił zbrojnych w Syrii?

Ta sytuacja burzy jeden z głównych argumentów rosyjskich władz dotyczących operacji w Syrii. Przecież uzasadniano to tym, że „zabijamy terrorystów daleko poza granicami Rosji". Ale nikt nie mówił o tym, co będzie dalej, jeżeli Rosja odniesie tam sukces. Gdzie pójdą te tysiące Rosjan i obywateli państw Azji Środkowej, którzy dołączyli do terrorystów? Uważam, że proces powrotu tych ludzi już się rozpoczął, teraz pragną zemsty i chcą rewanżu.

Wiadomo, że zamachowiec pochodził z Kirgizji, był Uzbekiem, a niedawno otrzymał rosyjskie obywatelstwo. Co się dzieje w postradzieckich państwach Azji Środkowej, że tysiące ludzi stamtąd dołączyło już do terrorystów?

Przede wszystkich jest tam kiepska sytuacja socjalna. To w żaden sposób nie uzasadnia ich działań, ale dołączają do organizacji terrorystycznych, ponieważ nie są zadowoleni z obecnego stanu życia. Mieszkańcy tamtych państw żyją w wielkiej biedzie. Aktywnie działają tam grupy, które zwerbowały tysiące ludzi w szeregi Państwa Islamskiego.

Jak więc wygląda współpraca rosyjskich służb ze służbami tych krajów?

Po zamachu w Petersburgu spotkali się szefowie wywiadów krajów WNP i oświadczyli, że współpraca przebiega dobrze.

Czy po zamachu w Rosji będzie jeszcze mniej wolności?

To, co się stało, jest na rękę rosyjskim władzom. Na pewno wykorzystają to, by dokręcić śrubę. ©?

—rozmawiał Rusłan Szoszyn