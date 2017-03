Niemcy: Doktorant-terrorysta w areszcie

Według prokuratury we Frankfurcie nad Menem Malik F. planował zamach na terytorium Niemiec. Już w 2014 roku pobrał z internetu instrukcje potrzebne do skonstruowania bomby oraz tłumika na pistolet.

Zdaniem śledczych zrobił to „kierując się radykalnie islamistycznymi motywami” – powiedziała w radiu HR-info Nadia Niesen, rzeczniczka prokuratury we Frankfurcie nad Menem.

Aresztowanie nastąpiło już w lutym 2017 roku, w mieszkaniu podejrzanego w miejscowości Weiterstadt (Hesja). Syryjczyk znajdował się pod obserwacją już od 2016 roku, kiedy to opublikował w sieci wideo propagandowe tzw. Państwa Islamskiego. Przyznał się w nim do poparcia dla IS i chwalił terrorystów za to, że „wymierzają karę wrogom Allaha”.

W reakcji na to Politechnika w Darmstadt relegowała Malika F., który robił na tej uczelni doktorat z matematyki.