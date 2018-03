Francja: Trzy ofiary śmiertelne po ataku terrorystycznym. Sprawca zabity

Uzbrojony mężczyzna przetrzymywał zakładników w supermarkecie w Trebes na południu Francji. ródła policyjne AFP informujš o trzech potwierdzonych ofiarach œmiertelnych i dwóch rannych w trzech oddzielnych zdarzeniach. Prokuratura traktuje zdarzenie jako akt terrorystyczny. Sprawca został zabity po szturmie przeprowadzonym przez funkcjonariuszy.

Według doniesień ok. 30-letni mężczyzna przyznał się do przynależnoœci do tzw. Państwa Islamskiego. Według jednego ze œwiadków krzyczał "Allahu Akbar" przed wbiegnięciem do supermarketu. Gazeta "Dépeche du Midi" twierdzi, że napastnik mówił, że "to zemsta za Syrię".

Regionalna gazeta "La Depeche" twierdzi, że napastnik był obywatelem Maroka i był znany francuskim służbom wywiadowczym. Mężczyzna miał żšdać uwolnienia Salaha Abdeslama, jedynego żyjšcego członka komórki Państwa Islamskiego, która zaatakowała w Paryżu w listopadzie 2015 roku, zabijajšc 130 osób. Obecnie przebywa on w więzieniu pod Paryżem, czekajšc na proces.

Do porwania zakładników doszło w mieœcie Trebes, ok. 100 km od Tuluzy, blisko granicy z Hiszpaniš. Wszyscy zakładnicy zostali doœć szybko uwolnieni, w œrodku supermarketu znajdował się - oprócz napastnika - już tylko jeden policjant.

#UPDATE Map of southern France locating Trebes, near Carcassonne, where at least two people were killed when a gunman claiming allegiance to IS group opened fire and took hostages at a supermarket, a security source told AFP pic.twitter.com/mUEz7AkXWI — AFP news agency (@AFP) March 23, 2018

Jedna z kobiet, która robiła zakupy w supermarkecie w Trebes, gdy wtargnšł tam napastnik, powiedziała, że ona i inni klienci ukrywali się w chłodni przez godzinę, zanim zdołali uciec.

- Mężczyzna zaczšł krzyczeć i kilkukrotnie strzelił z pistoletu - powiedziała kobieta w radiu France Info. - Widziałam drzwi do chłodni i powiedziałam innym ludziom wokół mnie, żebyœmy tam przeszli i się schronili. Było nas dziesięć osób i zatrzymaliœmy się tam na godzinę - mówiła.

- Było więcej strzałów, ostatecznie udało nam się uciec przez awaryjne drzwi z tyłu - dodała.

Według innego œwiadka napastnik miał przy sobie broń, noże i co najmniej jeden granat ręczny.

Bruno Bartocetti z regionalnego zwišzku policjantów SGP powiedział, że ten sam sprawca wczeœniej otworzył ogień w kierunku czterech policjantów w Carcassonne, ok 8 km od Trebes. Zranił co najmniej jednego z nich. Następnie uciekł samochodem do supermarketu Super U w Trebes, gdzie wszedł ok. godz. 11.00. Dodatkowo policja znalazła w Carcassonne ciało ukryte w krzakach - prawdopodobnie jest to kierowca samochodu, który następnie ukradł napastnik i użył do przejechania do Trebes.

ródła policyjne AFP oficjalnie informujš o trzech potwierdzonych ofiarach œmiertelnych i dwóch rannych w trzech oddzielnych incydentach - prawdopodobnie chodzi o strzały w kierunku policjantów w Carcassonne, wspomniane zabójstwo kierowcy w tej samej miejscowoœci oraz atak na supermarket w Trebes.

- Niestety, spodziewamy się znaleŸć więcej ofiar - zaznaczył jednak szef regionalnej żandarmerii gazecie "Sud-Ouest"