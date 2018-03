Francja pożegnała bohaterskiego policjanta. Tłumy na pogrzebie AFP

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czasie œrodowego pogrzebu policjanta z Carcassonne, że symbolizował on "francuskiego ducha oporu". Zwracajšc się do żałobników podczas uroczystej ceremonii pogrzebowej w Les Invalides w Paryżu, Macron porównał poœwięcenie podpułkownika Arnauda Beltrame'a do bohaterów francuskich z II wojny œwiatowej.

Przykład Beltrame'a "pozostanie wyryty w sercach francuskich" - powiedział Macron. 44-letni podpułkownik Arnaud Beltrame, był czwartš i ostatniš ofiarš strzelaniny w zeszły pištek w południowo-zachodnich miastach Carcassonne i Trebes. Beltrame został ugodzony nożem i zastrzelony po tym, jak zaoferował napastnikowi wymianę siebie na zakładniczkę. W przemówieniu, wygłoszonym przed rodzinš Beltrame'a, setkami żandarmów, członkami rzšdu i publicznoœciš, Macron złożył hołd policjantowi, który szybko stał się narodowym bohaterem. - W chwili ostatniego pożegnania chcę wyrazić ci uznanie, podziw i sympatię całego kraju - mówił prezydent. Dodał, że "chociaż nazwisko mordercy już zostało zapomniane, imię Arnauda Beltrame'a zawsze będzie dowodem francuskiego bohaterstwa". Mówišc o zagrożeniu terrorystycznym, z którym mierzy się Francja, Macron nazwał je "nowym testem". - Ale nasi obywatele przeszli wiele podobnych. I z tego powodu przejdziemy także ten. Wygrywamy dzięki odpornoœci i spokojowi Francuzów oraz przez spójnoœć zjednoczonego kraju - przemawiał. W całej Francji o 8.00 rano policjanci oddali hołd swojemu zmarłemu koledze minutš ciszy. Podpułkownik zajšł miejsce kobiety trzymanej jako ostatnia zakładniczka w supermarkecie w Trebes przez 25-letniego Radouane'a Lakdima, który przysięgał wiernoœć Państwu Islamskiemu. W cišgu ostatnich trzech lat w atakach dżihadystów we Francji zginęło już ponad 240 mieszkańców. Pištkowy atak w Carcassone i Trebes, w którym zginęły łšcznie cztery osoby, jest najtragiczniejszym od chwili, gdy na prezydenta Francji został wybrany Emmanuel Macron. 27.03.2018 Francja: Przeżyła Holokaust, zginęła z ršk antysemity 27.03.2018 Francja wprowadzi obowišzek szkolny dla trzylatków 27.03.2018 Wzrasta liczba ataków na francuskich Żydów

