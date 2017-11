Dwa zarzuty kryminalne dla zamachowca z Nowego Jorku

Prokuratorzy postawili w środę 2 zarzuty kryminalne uzbeckiemu emigrantowi Sajfullo Sajpowowi, który przybył do USA w 2010 r. Sajpow oskarżony jest o spowodowanie śmierci 8 osób oraz o wspieranie materialne organizacji terrorystycznej.

Sajfullo Sajpow (Sayfullo Saipov) został oskarżony o spowodowanie śmierci 8 osób poprzez wjechanie furgonetką typu pick-up na ścieżkę rowerową na Manhattanie oraz o wspieranie materialne organizacji terrorystycznej.

Podejrzany, który został postrzelony przez policjanta, przebywa w szpitalu Bellevue.

Podejrzany pojawił się w sądzie na Manhattanie na wózku inwalidzkim - podał Reuters.

Sajpow zeznał, że zaplanował atak w Halloween ze względu na fakt, że więcej osób będzie wtedy na ulicach. Dodał, że po przeprowadzeniu ataku w zachodniej części Manhattanu miał zamiar się udać w stronę mostu Brooklyn Bridge.

Przyznał też, że jest zadowolony, z tego co zrobił i zadeklarował, że chciał zabić maksymalnie wiele osób.

W jego telefonie znaleziono 90 filmów i tysiące zdjęć związanych z propagandą IS.

Sajpow chciał, by w jego szpitalnym pokoju powieszono flagę IS.

Sajpowowi nie wyznaczono kaucji i pozostanie w areszcie.

FBI podało do wiadomości, że w związku z prowadzonym śledztwem dot. wczorajszego zamachu poszukują drugiego mężczyzny, także obywatela Uzbekistanu.

W ataku przeprowadzonym przez Sajpowa zginęło 8 osób, a 11 zostało rannych. Sajpow przybył legalnie do USA w 2010 roku i osiedlił się na Florydzie; ostatnio mieszkał wraz z żoną w Paterson, w stanie New Jersey. Sajpow jest on posiadaczem zielonej karty przyznanej mu w loterii wizowej. Atak planował przez kilka tygodni; w użytym przez niego samochodzie znaleziono kilka noży oraz ręcznie napisany list w języku arabskim, w którym Sajpow skonstatował, że dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) "będzie istniała wiecznie".