Finlandia wyda więcej na walkę z terroryzmem

Finlandia: Kim był nożownik z Turku? Chciał dołączyć do Państwa Islamskiego

- Na połowę kadencji zwiększyliśmy o 46 mln euro finansowanie policji, policji bezpieczeństwa (SUPO) i straży granicznej, ale teraz dodatkowo przeznaczamy 17 mln na bezpieczeństwo wewnętrzne, z czego 5 mln na przyspieszenie procesu azylowego i 12 mln na kluczowe działania policji oraz SUPO – powiedział minister finansów Petteri Orpo. Czwartkowy przegląd budżetu na 2018 rok miał związek m.in. z atakiem nożownika w Turku z 18 sierpnia, który został uznany za pierwszy akt terrorystyczny w Finlandii.

W maju będący na półmetku swojej czteroletniej kadencji centroprawicowy gabinet premiera Juhy Sipili uzgodnił, że na bezpieczeństwo kraju przeznaczy 98 mln euro (52 mln do dyspozycji resortu obrony i 46 mln dla resortu spraw wewnętrznych). - Znaczące nakłady został już wtedy dokonane i teraz to jest kontynuowane - powiedział Sipila.

Premier podkreślił, że rząd jeszcze się zastanowi, czy działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa są wystarczające – będzie przyglądał się, jak postępuje śledztwo w sprawie ataku w Turku.

Według resortu spraw wewnętrznych dzięki dodatkowym 9 mln euro na policję poprawi się zdolność operacyjna funkcjonariuszy w wymagających sytuacjach. W praktyce oznacza to np. zakup sprzętu i wyposażenia do zadań związanych ze zwalczaniem terroryzmu. Dodatkowe 5 mln euro na proces azylowy zostanie skierowane do ministerstwa sprawiedliwości w celu przyspieszenia rozpatrywania spraw uchodźców.

Rząd zdecydował także o przeglądzie przepisów prawa związanych z ubieganiem się o azyl, tak aby urzędnicy mogli np. cofać pozwolenia na pobyt, zabronić wstępu do kraju czy pozbawiać statusu uchodźcy osoby zagrażające bezpieczeństwu. W tym celu niezbędne będzie dodanie kryterium bezpieczeństwa narodowego do przepisów regulujących takie kwestie. Oprócz tego planowane są zmiany przepisów o obywatelstwie i o cudzoziemcach.

Według ministra ds. europejskich, kultury i sportu Sampo Terho z ugrupowania Błękitna Przyszłość (ST), planowane zmiany przewidują możliwość odbierania fińskiego obywatelstwa osobom z podwójnym paszportem, które są winne terroryzmu. Terho uważa, że rząd dopilnuje też, aby policja miała prawo do użycia siły. Według lidera ST Simona Elo uchodźcy, którym odmówiono azylu, mają być poddani ocenie, tak by można było ustalić, czy mogą oni stanowić zagrożenie.

W razie potrzeby osoby podejrzane będą izolowane. Planowane jest też ewentualne karanie ludzi udzielających schronienia nielegalnym imigrantom.

Napastnik z Turku, 22-letni Marokańczyk, ubiegał się w Finlandii o azyl i dostał decyzję odmowną pod koniec 2016 r. Przebywał dalej w ośrodku dla uchodźców w Turku, czekając na rozpatrzenie odwołania. W śledztwie wykazano, że w Finlandii posługiwał się fałszywą tożsamością.

Na czwartkowym posiedzeniu rząd zaproponował budżet na 2018 r. na poziomie 55,7 mld euro, z deficytem poniżej 3 mld euro.