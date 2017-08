Były szef MI5: szyfrowanie komunikacji online jest "bardzo pozytywne"

Wielka Brytania: Szefowa MSW domaga się dostępu do szyfrowanych wiadomości

Evans, który stał na czele MI5 w latach 2007-2013, przyznał, że szyfrowanie utrudnia służbom powstrzymywanie ataków terrorystycznych, ale też pomaga w zapobieganiu kradzieżom danych przez przestępców, bądź przez służby innych państw.

- Nie jestem jednym z tych, którzy sądzą, że powinniśmy osłabiać szyfrowanie - powiedział Evans w radiu BBC. Wskazał, że terroryzm nie jest jedynym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. - To, jak cybreprzestrzeń jest wykorzystywana przez przestępców i przez rządy jest potencjalnym zagrożeniem dla szerzej pojętych interesów Zjednoczonego Królestwa (...) więc szyfrowanie jest w tym kontekście bardzo pozytywne - uznał.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd apeluje do szefów największych firm technologicznych o wsparcie w walce z Państwem Islamskim (IS) w internecie. Nacisk brytyjskiego rządu na współpracę firm technologicznych z władzami wzmógł się po tym, jak 36 osób zginęło w czterech atakach terrorystycznych w Wielkiej Brytanii, z czego trzy były inspirowane przez islamski radykalizm. Jak podkreślano, służby nie były w stanie dotrzeć na czas do komunikacji pomiędzy zamachowcami ze względu na zaawansowane systemy szyfrujące dane.