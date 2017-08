Burkina Faso: Atak na turecką restaurację, są ofiary

Co najmniej 17 osób zginęło, a osiem zostało rannych, w niedzielnym ataku na restaurację w stolicy Burkina Faso, Wagadugu. Napastnicy to prawdopodobnie dżihadyści - poinformował minister łączności Burkina Faso Remis Dandjino.