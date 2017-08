Nigeria: Zamach samobójczy na targu. 27 zabitych, 83 rannych

Foto: Google

Co najmniej 27 osób zginęło, a 83 odniosły rany w zamachu samobójczym, do którego doszło we wtorek na targu w nigeryjskiej miejscowości Konduga, ok. 35 km od stolicy stanu Borno, Maiduguri - pisze Reuters.