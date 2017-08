Zamach w Barcelonie. Furgonetka wjechała w tłum ludzi

Kliknij, aby odświeżyć

23:22

Do chwili obecnej lokalne władze hiszpańskie nie potwierdziły, aby wśród poszkodowanych w zamachu w Barcelonie znajdowali się obywatele RP - poinformowało MSZ.

23:21

Zwiększyła się liczba rannych - wynosi obecnie 100 osób. 13 osób zginęło w zamachu

23:20

Policja informuje, że wśród zatrzymanych osób nie ma kierowcy furgonetki

23:18

Adam Andruszkiewicz: Islamistyczna dzicz znów morduje Europejczyków

Poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz w ostrych słowach skomentował zamach w Barcelonie. "PO czy Nowoczesna nie będą nam sprowadzać tutaj morderców" - napisał polityk.

23:17

Policja łączy dzisiejszy zamach w Barcelonie z porannym wybuchem w miejscowości Alcanar. Początkowo uważano, że zdarzenie, do którego doszło 100 kilometrów na południe od Barcelony, to wybuch gazu. W Alcanar zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych.

23:14

Wszystkie spotkania zaplanowanej na 18-21 sierpnia inauguracyjnej kolejki zostaną poprzedzone minutą ciszy - zdecydowały władze piłkarskiej ekstraklasy Hiszpanii. W ten sposób chcą uczcić pamięć ofiar czwartkowego ataku terrorystycznego w Barcelonie.

22:38

Saperzy sprawdzają miejsce, gdzie w samochodzie znaleziono zwłoki kierowcy, który wjechał furgonetką w policjantów w punkcie kontrolnym w Barcelonie - poinformowała katalońska policja.

22:34

Związana z Państwem Islamskim (IS) agencja informacyjna Amaq zamieściła oświadczenie tej organizacji, w którym przyznaje się ona do zorganizowania zamachu. "Sprawcy ataku w Barcelonie byli żołnierzami IS" - głosi komunikat.

"Operacja została przeprowadzona w odpowiedzi na wezwania, by za cel obierać państwa koalicji" - podaje Amaq; chodzi o kraje wchodzące w skład koalicji walczącej w Iraku i Syrii z Państwem Islamskim pod egidą Stanów Zjednoczonych.

Nadal nie wiadomo, ilu zamachowców wzięło udział w ataku.

22:17

Prezydent Rosji Władimir Putin wysłał królowi Hiszpanii Filipowi VI kondolencje w związku z czwartkowym zamachem terrorystycznym w Barcelonie, podkreślając, że wydarzenie to potwierdza konieczność wzmocnienia walki z terroryzmem - podała służba prasowa Kremla.

"Zdecydowanie potępiamy to okrutne i cyniczne przestępstwo, popełnione na niewinnych obywatelach. To, co się wydarzyło, po raz kolejny potwierdza konieczność rzeczywistego zwiększenia wysiłków całej światowej społeczności w bezkompromisowej walce z siłami terroru" - głosi depesza kondolencyjna rosyjskiego prezydenta.

22:16

W porzuconym samochodzie znaleziono zwłoki kierowcy, który wjechał furgonetką w dwóch policjantów w punkcie kontrolnym ustanowionym po zamachu w centrum Barcelony - poinformowała katalońska policja.

Zwłoki podejrzanego znaleziono trzy kilometry od miejsca, w którym policja usiłowała zatrzymać go, oddając strzały - podaje EFE.

22:09

Jedną z ofiar zamachu jest obywatel Belgii.

22:06

Specjalną infolinię uruchomiło po ataku terrorystycznym w Hiszpanii Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzwonić można pod numer: 22 523 86 04. Resort apeluje do Polaków przebywających w Barcelonie, by poinformowali najbliższych, jeżeli są bezpieczni.

21:59

Kierowca wjechał furgonetką w dwóch policjantów w trakcie kontroli w centrum Barcelony - poinformowała katalońska policja na Twitterze. Nie wiadomo, czy incydent ten ma związek z zamachem w Barcelonie, w którym zginęło kilkanaście osób.

21:40

Burmistrz Barcelony Ada Colau powiedziała, że miasto uczci w piątek w południe ofiary zamachu minutą ciszy.

21:35

Lokalny rząd Katalonii poinformował, że w czwartkowym zamachu w Barcelonie zginęło "około 12 osób", a 80 zostało hospitalizowanych. Do zorganizowania ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS). Premier Hiszpanii Mariano Rajoy udał się na miejsce tragedii.

Rajoy poinformował, że zajmie się w Barcelonie koordynacją akcji mających na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa i pomoc dla osób poszkodowanych w zamachu, a także ujęcie sprawców.

21:28

Państwo Islamskie przyznało się do zorganizowania zamachu

21:21

Policja aresztowała drugą osobę

21:09

Prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że Francja solidaryzuje się z Hiszpanią po zamachu w Barcelonie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel potępiła "straszliwy atak". Premier Theresa May powiedziała, że W. Brytania łączy się z Hiszpanią w walce z terroryzmem.

Macron napisał na Twitterze, że jest myślami z "ofiarami tragicznego ataku w Barcelonie".

Rzecznik Merkel Steffen Seibert napisał - również na Twitterze - że Niemcy są głęboko zasmuceni zamachem, są też solidarni z Hiszpanią.

Również premier May oraz burmistrz Londynu Sadiq Khan oznajmili, że są myślami z ofiarami zamachu, ich rodzinami oraz służbami ratowniczymi, które niosą pomoc poszkodowanym.

Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson przekazał Hiszpanom wyrazy współczucia; poinformował też, że jego resort stara się ustalić, czy w Barcelonie są obywatele Wielkiej Brytanii, którzy potrzebują pomocy.

21:07

Papież Franciszek modli się za ofiary zamachu w Barcelonie i wyraża bliskość z narodem hiszpańskim - oświadczył w czwartek rzecznik Watykanu Greg Burke.

"Ojciec Święty z wielkim niepokojem przyjął to, co dzieje się w Barcelonie. Papież modli się za ofiary tego zamachu i pragnie wyrazić swą bliskość z całym narodem hiszpańskim, szczególnie z rannymi oraz rodzinami ofiar" - brzmi komunikat rzecznika opublikowany przez biuro prasowe Watykanu.

20:55

Jedna osoba podejrzana o udział w zamachu terrorystycznym w Barcelonie zginęła w wymianie ognia z policjantami - podał Reuters, powołując się na gazetę "La Vanguardia".

Do wymiany ognia, jak podaje gazeta, doszło w mieście Sant Just Desvern, leżącym pod Barceloną.

20:51

Policja ewakuowała sklepy oraz restauracje w rejonie ulicy La Rambla. Trwa poszukiwanie sprawcy.

20:43

„Cała Europa stoi za Barceloną. Łączymy się w myślach z ofiarami i tymi wszystkimi, którzy ucierpieli w tym tchórzliwym ataku na niewinnych ludzi” – napisał na Twitterze po polsku i po hiszpańsku Tusk.

Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani przekazał deklaracje poparcia dla władz Hiszpanii. „Cała Unia Europejska jednoczy się w obronie pokoju” – dodał.

W specjalnym oświadczeniu Jean-Claude Juncker przesłał wyrazy współczucia ofiarom zamachu Barcelonie i zaoferował wszelką niezbędną pomoc ze strony UE.

„Z najgłębszym bólem i smutkiem przyjąłem wiadomość o ataku terrorystycznym dokonanym w centrum Barcelony dzisiejszego popołudnia” – napisał.

20:32

Facebook uruchomił "Safety Check"

20:27

Władze w Katalonii potwierdziły doniesienia agencji Reutera - zginęło co najmniej 13 osób, a 50 jest rannych.

20:22

Katalońskie władze potwierdziły śmierć co najmniej jednej osoby w czwartkowym zamachu terrorystycznym w Barcelonie, informując również o ponad 30 rannych. Zatrzymano osobę podejrzaną o związek z atakiem - podała agencja AP

20:21

20:20

20:17

"El Mundo" przekazuje, w innej części miasta samochód potrącił trzech policjantów. Informacja nie została jeszcze potwierdzona.

20:08

- Nie ma skutecznych procedur, to jest sposób działania tych ludzi, jedyna możliwość to, że Europa zamyka drzwi - powiedział w TVP Info Mariusz Błaszczak.

20:06

Lokalna gazeta "El Periodico" informuje, że wcześniejsze informacje o osobach przetrzymywanych w tureckiej restauracji nie są prawidzwe

19:57

19:50

Hiszpańska telewizja RTVE informuje, że policja zatrzymała jednego z podejrzanych

19:48

Kondolencje złożył Rex Tillerson

19:46

Policja odnalazła drugą furgonetkę. Pojazd znajdował się w mieście Vic, około 70 kilometrów od Barcelony.

19:33

19:24

"Jesteśmy sercem z #Barcelona. Trzeba odwagi, by w takiej chwili nie odpowiadać żądzą zemsty, a włączać się w solidarną walkę z terroryzmem" - napisała na Twitterze prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

19:20

Hołd ofiarom oddał Cristiano Ronaldo

19:18

W Barcelonie odwołano dziś wszystkie imprezy kulturalne

19:17

Furgonetka, która staranowała przechodniów, została wypożyczona przez Drissa Oukabira. "El Pais" opublikował wizerunek mężczyzny

19:15

Szpitale w Barcelonie potrzebują krwi dla rannych osób. Władze apelują do mieszkańców o pomoc

19:12

Katalońska policja: Nowy bilans - 32 osoby ranne, 10 poważnie

19:08

O pamięci o ofiarach pisze oficjalny profil FC Barcelony

19:06

19:04

Pojawiają się sprzeczne informacje w sprawie organizatora zamachu. Według niektórych doniesień, został otoczony przez policję w barze szybkiej obsługi. Inne informacje spływające z Hiszpanii mówią o tym, że dwie osoby zabarykadowały się w tureckiej restauracji

18:56

Świadkowie zdarzenia relacjonują, że na La Rambla pojawili się policjanci z bronią maszynową

18:55

Rzecznik Białego Domu powiedział, że Donald Trump wie o zamachu w Barcelonie i monitoruje sytuację.

18:54

"The Guardian" zamieścił relację naocznego świadka zdarzenia. "Był ogromny ścisk. Usłyszałem hałas, a po chwili zobaczyłem, że ludzie zaczynają biec. To było jak lawina ludzi. Ludzie wskakiwali do sklepów, rodzice wyciągali swoje dzieci z wózków. La Rambla nie było miejsca, cała ulica była zapełniona rodzinami, dziećmi i turystami. Widziałem kobietę, która biegła, gdy się zatrzymałem, zaczęła krzyczeć, że nie może znaleźć swojego dziecka".

18:48

Hiszpańskie media podają, że w ataku zginęło 13 osób

18:41

Lokalne media informują, że napastnicy mogli zabarykadować się w lokalu "Lune de Istanbul"

18:39

Osoby, które nie ucierpiały w ataku, proszone są o informowanie swoich najbliższych za pośrednictwem portali społecznościowych. Dla służb ratunkowych i policji ważne jest, by nie doszło do przeciążenia linii telefonicznej

18:38

Burmistrz Barcelony i prezydent rządu katalońskiego zawiesili swoje wakacje

18:37

Prezydent rządu katalońskiego Carles Puigdemont wezwał mieszkańców Barcelony do maksymalnej ostrożności

18:32

"The Guardian" informuje, że 80 osób schroniło się w pobliskim kościele. Drzwi do budynku zostały zabarykadowane

18:23

18:21

Hiszpańska policja zaapelowała na Twitterze, by ze względu na szacunek dla ofiar i ich rodzin, nie publikować zdjęć rannych z ataku na portalach społecznościowych.

18:15

Brytyjski dziennik "Daily Mail" informuje, że bilans ofiar wzrósł do 4 osób. Policja nie potwierdziła jeszcze tych informacji

18:14

Konsulat Generalny RP w Barcelonie pozostaje w kontakcie z władzami hiszpańskimi; nasze służby konsularne monitorują sytuację - poinformowało PAP MSZ. Na obecną chwilę brak szczegółów co do liczby osób poszkodowanych w ataku, czy też ich obywatelstw - dodał resort.

18:10

Dziennik "El Pais" informuje, że przez policję poszukiwany jest nadal sprawca ataku. Zamachowiec ma około 170 cm wzrostu i miał na sobie biało-niebieską koszulkę w paski.

18:09

Zamknięto pobliskie stacje metra

18:06

Okoliczny teren został zabezpieczony przez służby. Ewakuowano osoby z pobliskich barów, sklepów i restauracji.

18:05

Na miejsce zdarzenia wysłano co najmniej 12 karetek pogotowia.

18:02

17:58

17:56

Reuters: Dwóch uzbrojonych mężczyzn weszło do restauracji po zamachu

17:54

Policja informuje, że co najmniej 2 osoby zginęły i jest około 20 rannych

17:52

17:51

Agencja AFP podaje, że policja w Barcelonie określiła zdarzenie jako zamach terrorystyczny.

17:48

20-letni student z Barcelony Marc Esparcia w rozmowie z BBC relacjonował wydarzenia. - Był ogromny hałas i wszyscy szukali schronienia. Na miejscu było mnóstwo ludzi, wiele rodzin, to jedno z najpopularniejszych miejsc w Barcelonie. Myślę, że kilka osób zostało rannych. To było straszne, była ogromna panika - powiedział.

17:43

Dziennik "La Vanguardia" informuje, że samochód jechał środkiem ulicy La Rambla, później uderzył w kiosk przy skrzyżowaniu z ulicą Carrer del Bonsuccés.

17:40

Hiszpańskie media informują, że jest wielu rannych. Policja i służby ratunkowe apelują do mieszkańców i turystów, by nie zbliżali się do Placu Katalońskiego. Lokalne media informują, że kierowca samochodu uciekł z miejsca zdarzenia.

Terroryści w podobny sposób atakowali w innych europejskich miastach. Zamachy z wykorzystaniem samochodów przeprowadzono m.in. w Nicei, Berlinie, Londynie i Sztokholmie.

