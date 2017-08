UE: Flagi opuszczone do połowy masztu po zamachach w Hiszpanii

Jak przekonać szefa do awansu?

Jeszcze w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker potępili sprawców zamachu i przekazali wyrazy współczucia rodzinom ofiar i rannym w ataku w Barcelonie.

Juncker zaoferował ponadto wszelką niezbędną pomoc ze strony UE. Zapewnił, że Unia nie ustąpi przed barbarzyństwem, a Komisja Europejska gotowa jest udzielić Hiszpanii wszelkiej pomocy.

W czwartek po południu kierowca furgonetki wjechał w tłum na promenadzie Las Ramblas w centrum Barcelony, zabijając co najmniej 13 osób i raniąc ponad 100. Sprawca ataku, do którego przyznało się IS, wciąż pozostaje na wolności. W piątek nad ranem w nadmorskim kurorcie Cambrils napastnicy wjechali samochodem w grupę ludzi, raniąc siedem osób. Policja zabiła pięciu sprawców tego ataku. Według władz Katalonii oba te zamachy są ze sobą powiązane.