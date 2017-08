Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach

Jak przekonać szefa do awansu?

UE: Flagi opuszczone do połowy masztu po zamachach w Hiszpanii

".@PLinBarcelona jest w stałym kontakcie z lokalną policją. Hiszpańskie władze dotychczas nie potwierdziły, by ucierpieli polscy obywatele" - podkreśliło MSZ na twitterze.

Co najmniej 13 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w czwartkowym zamachu z użyciem furgonetki na zatłoczonej ulicy w Barcelonie - podały władze Katalonii. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS). Kierowcy pojazdu nie udało się dotychczas zatrzymać.

W piątek nad ranem doszło do drugiego, po masakrze w Barcelonie, ataku terrorystycznego w Hiszpanii. Od kul policji w nadmorskim kurorcie Cambrils zginęło tam 5 napastników. 7 osób, w tym policjant zostało rannych.