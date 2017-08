Barcelona: Wybuch gazu przyspieszył zamach

Jak przekonać szefa do awansu?

Telewizja TVE24, powołując się na policyjne źródła, poinformowała, że dom w nadmorskiej miejscowości Alcanar, w którym w środę doszło do eksplozji, był miejscem, gdzie dżihadyści opracowali plan ataków w Barcelonie i Cambrils. - Wszystko wskazuje na to, że niespodziewana eksplozja gazu w budynku w Alcanar doprowadziła do zmiany planów terrorystów odnośnie zamachów i przyspieszenia realizacji ataków - poinformowała TVE24.

Według reporterów telewizji 12-osobowa grupa Marokańczyków i obywateli Hiszpanii pochodzenia marokańskiego planowała dokonanie na terenie Katalonii zamachów przy użyciu butli gazowych. Ich eksplozje mogły doprowadzić do znacznie większej liczby ofiar niż zamachy w Barcelonie i Cambrils.

Już w czwartek, na krótko po zamachu na barcelońskich Las Ramblas, gdzie kierowca zamachowiec staranował na odcinku pół kilometra kilkuset pieszych, śledczy odnotowali, że akt terroru mógł mieć związek z wybuchem gazu w Alcanar. Ustalono, że dżihadyści zgromadzili tam kilkadziesiąt butli gazowych. Około 20 z nich strażacy wydobyli ze zniszczonego budynku.

W efekcie eksplozji w Alcanar zginęły dwie osoby, a siedem zostało rannych. W sobotę nad ranem policja potwierdziła, że obie ofiary śmiertelne to terroryści. Ciało drugiego z nich zostało wydobyte spod gruzów dopiero w piątek wieczorem.

"Marokańska grupa" pierwszy zamach przeprowadziła w czwartek na Las Ramblas w Barcelonie, w efekcie, którego zginęło co najmniej 13 osób, a 130 zostało rannych. Kilka osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Według informacji hiszpańskich mediów stan 17 poszkodowanych na barcelońskim deptaku jest krytyczny, zaś w przypadku 28 osób określany jest jako "bardzo ciężki".

W piątek nad ranem policja zastrzeliła domniemanego kierowcę furgonetki z barcelońskiego zamachu w miejscowości Cambrils, a także czterech jego wspólników. Terroryści wjechali tam autem w grupę ludzi, raniąc siedem osób. Jedna z nich zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Łącznie hiszpańska policja zabiła pięciu terrorystów i aresztowała czterech. Trzech członków grupy, która jest powiązana z samozwańczym Państwem Islamskim, wciąż jest poszukiwanych.