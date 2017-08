Moussa Oukabir: Zabiłbym wszystkich niewiernych, oszczędził muzułmanów

18-letni Moussa Oukabir, poszukiwany w związku z atakiem do jakiego doszło w Barcelonie (to on miał prowadzić furgonetkę, której użyto do zamachu), już dwa lata temu pisał w internecie, że chce "zabijać niewiernych" - podaje amerykański "Newsweek".