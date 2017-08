Dziennikarz CNN w ogniu krytyki, bo porównał atak w Barcelonie z Charlottesville

Rabin do Żydów z Katalonii: Wyjeżdżajcie do Izraela

Blitzer, relacjonując wydarzenia w Barcelonie, powiedział: "z całą pewnością pojawią się pytania czy to, co się stało Barcelonie, nie było kopią ataku w Charlottesville. Z pewnością byli to inni napastnicy, działały inne motywy polityczne, ale narzędzie zabijania w obu przypadkach było takie samo: rozpędzony pojazd, który wjechał w tłum przechodniów".

W Charlottesville w ubiegłą sobotę podczas demonstracji skrajnie prawicowych grup tzw. alternatywnej prawicy (alt right), w tym - Ku-Klux-Klanu, czyli najstarszej organizacji zwolenników supremacji białej rasy, doszło do starć z radykalnymi działaczami Akcji Antyfaszystowskiej, którzy zorganizowali kontrmanifestację. W grupę tę wjechał rozpędzonym samochodem marki Dodge Challenger 20-letni neonazista, w rezultacie czego jedna osoba zginęła, a 19 osób odniosło rany. W reakcji na zamieszki w Charlottesville, prezydent USA Donald Trump obarczył odpowiedzialnością za zajścia obie strony. Brak jednoznacznego potępienia grup neonazistowskich przez Trumpa wywołał w USA falę protestów.

Zestawienie przez komentatora CNN, Wolfa Blitzera masakry w Barcelonie z tragedią w Charlottesville oburzyło prawicowych komentatorów. W ocenie Tammy Bruce – komentatorki prawicowej stacji Fox News, wypowiedź Blitzera to przejaw "patologicznej obsesji" dziennikarzy CNN na punkcie prezydenta Trumpa. "Każde pojedyncze wydarzenie, jakie interpretują, jest postrzegane przez pryzmat nienawiści do Trumpa" - argumentowała Bruce. "To nie była pomyłka" – oceniła. "Była to świadoma próba powiązania prezydenta z tym atakiem" - skonstatowała.

Cieszący się wielkim autorytetem w kręgach prawicy Rush Limbaugh poświęcił wypowiedzi Blitzera w piątek większość czasu w swoim trzygodzinnym talk show "The Rush Limbaugh Show", najpopularniejszym na amerykańskim rynku radiowym. "Blitzer jest dziennikarzem. Powinien wiedzieć, że Państwo Islamskie od roku stosuje metodę samochodu czy furgonetki wjeżdżającej w tłum" - szydził w piątek z Blitzera.

W jego ocenie kręgi opozycji w USA nie spieszyły się z potępieniem Państwa Islamskiego bądź talibów za atak w Barcelonie. Najbardziej odpowiadałoby im, by sprawcą okazali się "ludzie z alternatywnej prawicy lub też naziści czy europejscy rasiści przekonani o wyższości białej rasy". Zdaniem Limbaugha obsesyjne omawianie przez CNN wydarzeń w Charlottesville jest oznaką, że przeciwnicy prezydenta "nie mają żadnych dowodów na zmowę" sztabu wyborczego Trumpa z Kremlem.

Z kolei Roger Simon, który jest współzałożycielem i komentatorem konserwatywnego portalu PJ Media argumentował, że sugerowany przez Blitzera związek ataku w Charlottesville z masakrą w Barcelonie jest "wyrazem nieuświadamianej tęsknoty lewicy za faszyzmem, za czasami prostych podziałów, kiedy źródło zła było jasno rozpoznawalne i bezpośrednio zwalczane". "Zło było skoncentrowane na prawicy, mimo że naziści, o czym się wygodnie zapomina, byli związani z Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partią Robotników" - napisał Simon.

Ani Blitzer, ani przedstawiciele telewizji CNN nie zareagowali na krytykę prawicowych komentatorów. Także dziennikarze lewicowi, nieprzebierający od tygodnia w epitetach wobec Trumpa za "moralne zrównanie poczynań skrajnej prawicy z poczynaniami antyfaszystowskiej lewicy" nabrali nagle wody w usta wobec wpadki czołowego dziennikarza CNN.

Zasugerowany przez Blitzera związek ataku w Barcelonie z wydarzeniami w Charlottesville stał się w ostatnich dniach jednym z najpopularniejszych tematów na anglojęzycznym Twitterze.

Wolf Blitzer urodził się w 1948 roku, w amerykańskiej strefie okupacyjnej, w rodzinie polskich Żydów, którym udało się przeżyć Holokaust.