Filipiny: Strzały i eksplozje w hotelu w stolicy

Jak poinformowano na Twitterze Resorts World, centrum jest obecnie zamknięte. Napisano, że właściciel kompleksu blisko współpracuje z filipińską policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim gościom i pracownikom.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) 1 czerwca 2017

CNN Philippines, powołując się na świadków, podała w piątek nad ranem czasu lokalnego, że zamaskowany napastnik otworzył ogień w kierunku gości hotelu. Poinformowano również, że z jednego z budynków wydobywa się dym.

JUST IN: Video shows smoke rising over tourist site Resorts World Manila after reported explosion in Philippines https://t.co/GeDsQSkBMG pic.twitter.com/oRR2X7Sgsb — CNN (@CNN) 1 czerwca 2017

Kompleks Resorts World znajduje się w południowej części Manili, w pobliżu tamtejszego lotniska. Na miejscu są policyjne jednostki szybkiego reagowania oraz wozy strażackie.

"Prosimy o modlitwę w tych trudnych chwilach" - napisał później hotel na Twitterze.