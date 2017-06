Filipiny: Strzały i eksplozje w hotelu w Manili

Według CNN Philippines sytuacja na miejscu zdarzenia uspokoiła się. Na terenie wciąż są policjanci - usiłują wydostać rannych z budynku, na którego drugim piętrze wybuchł pożar.

JUST IN: Video shows smoke rising over tourist site Resorts World Manila after reported explosion in Philippines https://t.co/GeDsQSkBMG pic.twitter.com/oRR2X7Sgsb

Dotychczas nie podano szczegółów zdarzenia. Agencja Reutera, powołując się na lokalne media, informowała, że na terenie ośrodka, który mieści m.in. cztery hotele i kasyno, przebywali uzbrojeni mężczyźni. Z kolei CNN Philippines podawała, że zamaskowany napastnik w piątek nad ranem czasu lokalnego (czwartek wieczorem w Polsce) otworzył ogień w kierunku ludzi. Poinformowano również, że z jednego z budynków wydobywa się dym. Pojawiały się też doniesienia o wybuchach wewnątrz budynku.

Nieznana jest także liczba ewentualnych ofiar zdarzenia. Jeden ze świadków mówił o "sporej" liczbie rannych.

- Monitorujemy sytuację. Policja jest na bieżąco. Wydamy oświadczenie, gdy będziemy mieli pełny obraz zdarzenia - zapewnił rzecznik armii Restituto Padilla.

Jednocześnie według amerykańskiego centrum monitoringu działalności dżihadystów w internecie SITE, Państwo Islamskie przyznało się do zamachu na kasyno w Manili.

Kompleks Resorts World znajduje się w południowej części Manili, w pobliżu tamtejszego lotniska. Na miejscu są policyjne jednostki szybkiego reagowania, wozy strażackie oraz karetki pogotowia. "Prosimy o waszą modlitwę w tym trudnym czasie" - napisano na Twitterze Resorts World.

"Prosimy o modlitwę w tych trudnych chwilach" - napisał później hotel na Twitterze.

We ask for your prayers during these difficult times.