Ataki terrorystyczne w Londynie: Sześć osób nie żyje

Dwa ataki terrorystyczne zostały w sobotni wieczór przeprowadzone w Londynie

W pierwszym z nich rozpędzony samochód dostawczy wjechał w grupę przechodniów na London Bridge

Do drugiego ataku doszło w pobliskim Borough Market

Wiele osób jest rannych, policja informuje także o sześciu ofiarach śmiertelnych

Niepotwierdzone doniesienia mówią, że zamachów dokonało łącznie 5 terrorystów

Dwóch z nich przypuszczalnie zostało zastrzelonych przez policję

To trzeci atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii w tym roku. 22 marca samochód tratował przechodniów na londyńskim Westminster Bridge, równo dwa miesiące później w wybuchu po koncercie Ariany Grande w Manchesterze zginęły 22 osoby a 116 zostało rannych

05:15

Brytyjska policja drogowa potwierdziła, że wśród rannych w zamachach jest jeden z jej funkcjonariuszy, który w momencie ataku był już po służbie. Mężczyzna miał znaleźć się w miejscu ataku po tym jak usłyszał wołanie ludzi o pomoc. Policjant doznał poważnych obrażeń głowy, twarzy i nogi - ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - wynika z komunikatu policji.

Źródło zdjęcia: AFP

05:06

Według Sky News policja nie ma pewności, czy jeden lub więcej zamachowców wciąż nie przebywa na wolności.

05:00

Przedstawiciel londyńskiej policji Mark Rowley poinformował, że w czasie ataku samochód, którym poruszali się terroryści przejechał z London Brigde na Borough Market potrącając po drodze przechodniów. Następnie napastnicy opuścili samochód i zaczęli atakować ludzi nożami. Wśród poważnie rannych jest policjant, który w momencie ataku był już po służbie.

Uzbrojeni funkcjonariusze londyńskiej policji zastrzelili trzech napastników osiem minut po tym, jak policja otrzymała pierwsze zgłoszenia o ataku.

Rowley poinformował jednocześnie, że pojemniki i kamizelki, które napastnicy mieli na sobie, a które przypominały tzw. pasy szahida, były w rzeczywistości atrapą.



Źródło zdjęcia: AFP

04:55



W wyniku ataków zginęło sześć osób - poinformowała londyńska policja. Funkcjonariusze zastrzelili trzech podejrzanych.

Źródło zdjęcia: AFP

04:48

London terror attacks: video captures moment gunfire is heard pic.twitter.com/4kkVmPd3pC — Sky News (@SkyNews) June 4, 2017

04:45

Departament Stanu USA potępił "tchórzliwy atak, którego celem byli niewinni cywile w Londynie". Z kondolencjami do Theresy May zadzwonił też Donald Trump, który mówił o "brutalnych atakach terrorystycznych".

04:41

Japońskie MSZ ostrzega swoich obywateli przed przebywaniem w miejscach, które mogą być celem ataku w Londynie - w tym m.in. punktach widokowych, centrach handlowych, targach, halach koncertowych i wiecach politycznych - pisze AP.

Źródło zdjęcia: AFP

04:39

Praying for London ? — Ariana Grande (@ArianaGrande) 4 czerwca 2017

04:35

- To straszny atak w sercu naszej stolicy, celem zamachowców byli ludzie, którzy cieszyli się wieczorem z rodziną i przyjaciółmi. Moje myśli są z ofiarami i wszystkimi, którzy ucierpieli - powiedziała szefowa MSW Amber Rudd. Rudd podziękowała jednocześnie policji i służbom ratunkowym za to, jak zachowały się po atakach.

Źródło zdjęcia: AFP

04:30

Harun Khan, sekretarz generalny sekretarz generalny Radu Muzułmanów w Wielkiej Brytanii wydał oświadczenie, w którym infomuje, że jest przerażony i zirytowany atakami terrorystycznymi na London Bridge i w Borough Market, w jego rodzinnym mieście". "Te akty przemocy były naprawdę szokujące i potępiam je jak najmocniej. Muzułmanie są oburzeni na tych tchórzy, którzy po raz kolejny zniszczyli życie bliskich nam Brytyjczyków" - napisał.

04:22

Źródło ze sfer rządowych w rozmowie z Independent powiedziało, że należy postawić pytanie, czy nie służby nie zawiodły w związku z atakiem w Londynie i wcześniejszą decyzją rządu Theresy May o zredukowaniu stopnia ostrzeżenia o zagrożeniu terrorystycznym z "krytycznego" do "poważnego".

Wiązało się to m.in. z wycofaniem z ulic wojska. Świadkowie ataku w Londynie twierdzą, że minęło 10-15 minut, zanim w okolicy pojawiła się uzbrojona policja.

04:12

Policja udostępniła dwie linie telefoniczne, na które mogą dzwonić osoby zainteresowane rodziną i przyjaciółmi, którzy mogli paść ofiarą ataków: 0800 096 1233 i 020 7158 0197.

04:08

Policja prosi, by osoby, które były w miejscu ataków, udostępniły wszelkie zrobione zdjęcia i nagrane wideo, które mogą pomóc funkcjonariuszom na specjalnej stronie.

03:59

Gdzie dokładnie doszło do ataków:

How the attacks in London unfolded https://t.co/qxcqLeUXSP pic.twitter.com/AlRPsoB2Ky — The New York Times (@nytimes) June 4, 2017

03:56

Oświadczenie Departamentu Stanu USA:

Stany Zjednoczone potępiają dzisiejsze tchórzliwe ataki skierowane przeciwko niewinnym cywilom w Londynie. Zdajemy sobie sprawę, że brytyjska policja traktuje obecnie to jako incydenty terrorystyczne. Stany Zjednoczone są gotowe udzielić wszelkiej pomocy Wielkiej Brytanii.

Nasze serca są z rodzinami i bliskimi ofiar. Życzymy pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia ofiarom ataków. Wszyscy Amerykanie są solidarni z narodem Zjednoczonego Królestwa.

03:52

Dziś Francja wspiera wielką Brytanię mocniej niż kiedykolwiek. Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron.

03:48

Policja nie jest w stanie potwierdzić, czy wszyscy terroryści zamieszani w ataki zostali ujęci - informuje reporter Sky News.

03:47

Okładka niedzielnego wydania "The Sunday Telegraph".

The Sunday Telegraph front page: Carnage across London as 'terrorists strike again' pic.twitter.com/q2dL9KNUbZ — The Telegraph (@Telegraph) June 4, 2017

03:45

Do sześciu londyńskich szpitali przywieziono jak na razie 20 rannych osób. London Ambulance Service informuje także o wielu lżej rannych, którym pomoc udzielana była na miejscu.

03:33

BBC publikuje zdjęcie vana, który prawdopodobnie posłużył do ataku na London Bridge.

Image shows van suspected of being involved in #LondonBridge terror incident https://t.co/RDKEVOo0U1 pic.twitter.com/EuoewiD4ay — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 4 czerwca 2017

03:28

Samochody porzucone w okolicy Borough Market, otoczonej obecnie kordonem przez policję.

Vehicles abandoned in Borough cordon area. A restaurant with medic kit piled up around it called "Over Italian". Part of scene #Londonbridge pic.twitter.com/F3OBi8Ec9G — Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 czerwca 2017

03:21

Jeden ze świadków, z którym rozmawiała BBC, powiedział: "Widziałem jak trzech muzułmanów biegło i zaczęło dźgać dziewczynę. Zaatakowali ją i jeszcze jednego mężczyznę. Zacząłem rzucać w ich stronę butelki, kufle, stołki, ale byłem bezbronny. Uciekli krzycząc - to dla Allaha! Tę dziewczynę dźgnęli chyba z 10-15 razy".

Inny świadek, przewodnik po Londynie, cytowany przez BBC, powiedział, że naliczył 8 osób leżących na drodze lub chodniku, które otrzymywały pomoc medyczną na London Bridge.

03:15

Zarząd londyńskiego transportu publicznego informuje, że na pewno przez całą noc London Bridge pozostanie zamknięty.

03:12

Wszystkie cztery kontrolowane eksplozje, w tym jedna "bardzo głośna", do których doszło w ostatnim czasie, były kontrolowanymi wybuchami przeprowadzonymi przez policję - informuje dziennikarz The Independent.

03:11

Okładka niedzielnego The Sun informuje o siedmiu zabitych w atakach.

Tomorrow's front page: Terror on London Bridge pic.twitter.com/Dxdz44pIcv — The Sun (@TheSun) 4 czerwca 2017

03:10

Uzbrojona policja pilnuje hotelu Andaz przy Liverpool Street, gdzie według doniesień BBC przenoszeni są ranni, którzy ucierpieli w zamachach.



03:06

Trzy londyńskie szpitale poinformowały, że w celu zapewnienia opieki pacjentom zostały zamknięte.

Due to the ongoing incident in central London, Guy's, St Thomas' & @EvelinaLondon are on lockdown to keep patients, relatives and staff safe — Guy's and St Thomas' (@GSTTnhs) 4 czerwca 2017

2:54

Piosenkarka Ariana Grande, w czasie której koncertu doszło do poprzedniego zamachu w Wielkiej Brytanii - w Manchestrze - napisała na twitterze, że "modli się za Londyn".

Praying for London ? — Ariana Grande (@ArianaGrande) 4 czerwca 2017

2:52

Harry Yorke z The Daily Telegraph donosi o kolejnej eksplozji słyszanej z okolic miejsc, w których doszło do ataków.

There has just been a huge explosion on London Bridge. We are talking four-five times louder than earlier explosions #londonbridge — Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 czerwca 2017

2:50

Zdjęcie lepszej jakości osoby uznawanej za jednego z terrorystów.

Clearer Picture of 2 terrorist with what appears to be suicide vest near London Bridge. (Photo credit Gabriele Sciotto) pic.twitter.com/C5BHrbP0dc — News_Executive (@News_Executive) 4 czerwca 2017

2:48

Burmistrz Londynu nazwał zamachy w Londynie "umyślnymi i tchórzliwymi atakami na niewinnych londyńczyków". "Nie ma żadnego uzasadnienia dla tych barbarzyńskich aktów" - dodał Sadiq Khan.

2:45

BBC opublikowała zdjęcie, na którym widać dwie osoby powalone na ziemię. Stacja twierdzi, że są to terroryści, przy których widać ładunki wybuchowe.

BBC have just released images of someone believed to be an attacker on the ground with canisters around waist #londonbridge pic.twitter.com/iVFvy7KYUl — Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 czerwca 2017

2:43

Wg dziennika The Sun policja zastrzeliła dwóch napastników.

2:42

Polska ambasada w Londynie poinformowałana Twitterze, że "monitoruje wydarzenia w Londynie" i zaapelowała do Polaków o śledzenie informacji udzielanych przez londyńską policję metropolitalną.

Jak podkreślono, osoby, które znalazły się w pobliżu zamachów mogą skontaktować się ze służbami konsularnymi pod numerem telefonu +44 2030789621.

2:39

Trzy eksplozje niedaleko Borough Market - informuje dziennikarz Daily Telegraph.

I'm close to Borough at Parker st. We have just heard three explosions in five minutes #LondonBridge — Harry Yorke (@HarryYorke1) 4 czerwca 2017

2.33

Na London Bridge policja przeprowadziła wybuch kontrolowany.

2.08

Policja potwierdza: "To były ataki terrorystyczne"

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 czerwca 2017

2.05

Reakcja prezydenta USA Donalda Trumpa na wieści z Londynu: "Jesteśmy z wami, niech Bóg was błogosławi".

2.00

Po atakach w Londynie Facebook uruchomił opcję "Safety Check".

1.58

Policja apeluje do świadków wydarzeń w Londynie, by powstrzymali się od rozpowszechniania filmów i zdjęć w mediach społecznościowych

Please use common sense and restraint in circulating pics and videos of incidents #LondonBridge #BoroughMarket — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 czerwca 2017

1.40

Premier Theresa May powiedziała, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym

1.30

Zdementowano informację o incydencie w Vauxhall.

0.40

Londyńska policja na Twitterze apeluje o spokój i czujność

Please remain calm, but be alert & vigilant. We are using all necessary skills & resources at #LondonBridge #BoroughMarket #Vauxhall — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 czerwca 2017

Ostrzega też mieszkańców okolic dotkniętych atakiem i informuje, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia:

0.30

Media informują, że London Bridge został zamknięty dla ruchu, podobnie jak okoliczne stacje metra.

Dziennikarz francuskiego dziennika "Le Monde" donosi z miejsca wydarzenia, że nad mostem unoszą się helikoptery:

Ballet d'hélicopteres au-dessus de #LondonBridge. Quartier bouclé. Stations de metro fermées. Sirenes et gyrophares pic.twitter.com/EF5yxeO5wx — Philippe Bernard (@canalbernard) June 3, 2017

0.18

Policja potwierdza, że doszło do "incydentu", ale na razie nie podaje szczegółów, ani nie komentuje wydarzenia.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 czerwca 2017

Rannych może być kilkanaście osób. BBC informuje, że jest więcej niż jedna ofiara śmiertelna:

More than one dead at London Bridge, police say, amid reports of stabbings in Borough and incident in Vauxhall https://t.co/Dtp4IubDPi — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 3 czerwca 2017

Pierwsze doniesienia mówiły o tym, że duży samochód dostawczy wjechał w grupę przechodniów na moście London Bridge, a kilka osób zostało ranione nożami. Poszukiwanych jest 5 osób, które mogą być uzbrojone.

W krótkim oświadczeniu opublikowanym na Twitterze, policja metropolitalna podkreśliła, że o godz. 22.08 czasu lokalnego (godz. 23.08 czasu polskiego) służby otrzymały pierwsze informacje o "kolizji pojazdu z pieszymi" na London Bridge.

Policja informowała też i operacjach w okolicach Borough Market, gdzie znajduje się wiele popularnych restauracji i barów, w których w sobotni wieczór zazwyczaj bawią się setki londyńczyków oraz Vauxhall.