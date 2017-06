Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik: Nie potrzebujemy serca Donalda Tuska

Wójcik zarzucił Platformie Obywatelskiej, że ta była gotowa przyjąć w Polsce "dowolną liczbę uchodźców", co - jego zdaniem - zagrażałoby bezpieczeństwu kraju.

- Daj Boże, by przez lata ta wizja Jarosława Kaczyńskiego i Beata Szydło obowiązywała - mówił polityk PiS przypominając słowa Beaty Szydło, która - w czasie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefa MON Antoniego Macierewicza - apelowała do Europy, by ta "obudziła się i powstała z kolan" (Szydło nawiązywała wówczas do zamachu z 22 maja w Manchester Arena).

- Nie potrzebujemy serca Donalda Tuska - oświadczył minister (to nawiązanie do wpisu szefa Rady Europejskiej na Twitterze - Tusk napisał tam, że sercem i myślami jest z Brytyjczykami). Jego zdaniem przywódcy UE nie potrafią poradzić sobie z sytuacją w Europie.

Z kolei Marek Jakubiak z Kukiz'15 stwierdził, że "zaczynamy się przyzwyczajać do tych tragicznych sytuacji w Europie". - Jeżeli jest choroba to nie należy leczyć tylko skutków, ale znaleźć przyczynę - dodał zwracając uwagę, że w Wielkiej Brytanii zamachów dokonują imigranci w trzecim pokoleniu wychowani w demokratycznych wartościach.

- Na szczęście Polska nie ma tego problemu na razie i to jest chyba powód do tego, żeby mówić że rząd PiS i Kukiz'15 w swoich dążeniach do nie przyjmowania imigrantów mają rację. Jak najbardziej łączę terroryzm z imigrantami - stwierdził Jakubiak.

- Widać, ze świat Zachodu jest w permanentnej wojnie, którą wytoczył islam. Mamy Państwo Islamskie, które szuka bojowników w krajach Europy i Europa sobie nie radzi - stwierdził z kolei prezydencki minister Andrzej Dera. Dera ocenił też, że przyczyną zamachów w Europie jest błędna polityka imigracyjna.

W zamachu terrorystycznym w Londynie zginęło siedem osób, a 48 zostało rannych.