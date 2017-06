Zamach w Londynie: Kobieta uratowała 20 osób?

Foto: AFP

Brytyjskie media opisują historię kobiety, która przez kilkanaście sekund blokowała drzwi restauracji "Black and Blue" własnym ciałem - w tym czasie klienci restauracji - ok. 20 osób - zdołali uciec przez tylne wejście przed wtargnięciem zamachowców do lokalu.