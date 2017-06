Teresa May: Firmy internetowe muszą walczyć z rozprzestrzenianiem ekstremistycznych treści

W nocy z soboty na niedzielę trzej napastnicy rozpędzonym samochodem taranowali przechodniów w Londynie, a następnie rzucili się na mieszkańców miasta z nożami, w trzecim w ostatnim czasie zamachu terrorystycznym w Wielkiej Brytanii.

Theresa May odpowiedziała na atak, wzywając do rewizji strategii stosowanej w walce z ekstremizmem. Jedną ze zmian miałoby być wprowadzenie pewnych międzynarodowych regulacji do internetu. Premier stwierdziła, że duże firmy internetowe i ich platformy, najczęściej społecznościowe, są częściowo odpowiedzialne za zapewnienie ekstremistom przestrzeni do rozwoju ich ideologii.

- Musimy współpracować z naszymi demokratycznymi sojusznikami, aby wypracować międzynarodowe porozumienie w celu uregulowania internetu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ekstremizmu i terroryzmu – powiedziała.

Facebook w niedzielę odpowiedział, że zdecydowanie potępia ataki w Londynie.

- Chcemy, aby Facebook był wrogim środowiskiem dla terrorystów – zadeklarował w swoim oświadczeniu Simon Milner z brytyjskiego oddziału korporacji.

- Korzystając z kombinacji technologii i ludzkiego osądu, intensywnie pracujemy nad usuwanie zawartości tworzonej przez terrorystów z naszej platformy, gdy tylko się o tym dowiemy – napisał Milner. – Jeśli sprawa jest poważna i wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla czyjegoś bezpieczeństwa, natychmiast informujemy odpowiednio organy – dodał.

May wcześniej naciskała na firmy internetowe, by wzięły większą odpowiedzialność za treści umieszczane w serwisach społecznościowych i wszędzie tam, gdzie użytkownicy mogą tworzyć zawartość.

Partia Konserwatywna ma już w swoim programie konieczność stworzenia regulacji prawnych dotyczących internetu.