Brytyjska premier Theresa May spróbuje odciąć terrorystów od pieniędzy

Foto: AFP

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła we wtorek, że jej kraj musi prowadzić twardy dialog z tymi, którzy finansują terroryzm i ekstremizm, co w razie potrzeby może obejmować także obce rządy i państwa sojusznicze.