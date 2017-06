Strzały pod paryską katedrą Notre Dame

Prefektura policji zaleca unikanie okolic Notre Dame

Według doniesień "Le Figaro" napastnik zaatakował młotkiem funkcjonariusza prefektury policji. Kolega policjanta strzelił do mężczyzny i unieszkodliwił trafieniem w pierś.



Policja zamknęła okolicę. 900 osób zamknięto w katedrze. Służby sprawdzają, czy napastnik nie miał wspólnika.



Francuskie służby pozostają w stanie podwyższonej gotowości od ataku w 2015 roku, gdy dżihadyści zabili w Paryżu 130 osób.

Turyści zwiedzający katedrę Notre Dame zostali zamknięci w środku:

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK