Francja: Zamachowiec sprzed Notre Dame przyrzekł wierność IS

Pochodzący najpewniej z Algierii 41-letni napastnik został zatrzymany i przebywa w szpitalu po tym, jak jeden z funkcjonariuszy patrolu postrzelił go w trakcie wtorkowego ataku - informuje agencja AFP, nie podając więcej szczegółów.

Mężczyzna został postrzelony w klatkę piersiową. Był uzbrojony w młotek; miał przy sobie również noże kuchenne.

Jak informował we wtorek francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb, zamachowiec podczas ataku krzyczał: "To za Syrię" (gdzie Francja interweniuje w koalicji przeciw Daesh) i podał się za "żołnierza kalifatu". Określenie to używane jest w odniesieniu do samozwańczego kalifatu powołanego w czerwcu 2014 roku przez ekstremistyczną sunnicką organizację zbrojną Państwo Islamskie.

Na razie IS nie wzięła na siebie odpowiedzialności za atak przed Notre Dame.