Afganistan: Wybuch samochodu pułapki. Kilkadziesiąt ofiar

Do 49 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowego zamachu bombowego w Kabulu; rannych zostało co najmniej 319 ludzi - poinformował rzecznik rządu Afganistanu Sedik Seddiki. Wcześniej mówiono o co najmniej 15 ofiarach śmiertelnych ataku.