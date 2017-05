Putin: zamach w Manchesterze to cyniczna i nieludzka zbrodnia

Foto: AFP

"Cyniczną i nieludzką zbrodnią" nazwał zamach w Manchesterze prezydent Rosji Władimir Putin w kondolencjach skierowanych do brytyjskiej premier Theresy May. Składając wyrazy współczucia, Putin zadeklarował gotowość do współpracy antyterrorystycznej z Londynem.