Iran: MSZ potępia zamach w Manchesterze, apeluje o jedność w walce z terroryzmem

Foto: AFP

Irańskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło zamach bombowy w Manchesterze, w wyniku którego zginęły 22 osoby, a 59 trafiło do szpitali. Resort dyplomacji wezwał wszystkie kraje będące ofiarami terroryzmu do jedności, by zwalczać to zjawisko.