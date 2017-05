Orban wzywa do przywrócenia bezpieczeństwa Europie

Premier Węgier Viktor Orban

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Premier Węgier Viktor Orban w liście kondolencyjnym do premier Wielkiej Brytanii Theresy May, wystosowanym we wtorek w związku z zamachem terrorystycznym w Manchestrze, wezwał do przywrócenia bezpieczeństwa Europie.