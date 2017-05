Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii potępiła zamach w Manchesterze

Organizacja zrzeszająca brytyjskich muzułmanów, Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii, potępiła we wtorek zamach terrorystyczny w Manchesterze, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a 59 zostało rannych. "To okropny, zbrodniczy atak" - podkreślono.