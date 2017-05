Theresa May: Policja zna tożsamość zamachowca z Manchesteru

Zamach w Manchesterze. Co najmniej 22 ofiary

Beata Szydło złożyła kondolencje Theresie May

- Nie ma wątpliwości, że mieszkańcy Manchesteru i Wielkiej Brytanii padli ofiarą bezwzględnego ataku terrorystycznego, który jest jednym z najgorszych ataków terrorystycznych, jakich doświadczyliśmy - powiedziała szefowa brytyjskiego rządu przed siedzibą swej kancelarii na Downing Street w Londynie, po zakończeniu godzinnego posiedzenia sztabu kryzysowego COBRA.

W spotkaniu oprócz May udział wzięli m.in. minister spraw wewnętrznych Amber Rudd, minister transportu Chris Grayling, minister spraw zagranicznych Boris Johnson, minister obrony Michael Fallon i wiceminister zdrowia Philip Dunne, a także przedstawiciele policji i władz lokalnych, w tym, za pośrednictwem łącza wideo, nowo wybrany burmistrz Manchesteru Andy Burnham.

May zapowiedziała, że jeszcze we wtorek pojedzie do Manchesteru na miejsce zdarzenia, a także weźmie udział w kolejnym posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA.

"Odrażający akt tchórzostwa"

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May powiedziała, że atak terrorystyczny w Manchesterze był "wyjątkowo okropnym, odrażającym aktem tchórzostwa". - Część rannych jest w stanie zagrożenia życia - dodała.

Jak poinformowała szefowa rządu, terrorysta zdetonował ładunek wybuchowy domowej roboty w pobliżu jednego z wyjść z hali tuż po zakończeniu koncertu, "świadomie obierając za cel ataku dzieci i młodzież" oraz "tak wybierając czas i miejsce zamachu, by doprowadzić do jak największej rzezi".

Jednocześnie May ostrzegła, że pośród rannych są osoby w stanie zagrożenia życia, co oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu w południowej części Manchesteru 23-letniego mężczyzny, który zdaniem śledczych ma związek z poniedziałkowym zamachem terrorystycznym w tym mieście, w którym zginęły co najmniej 22 osoby.

Nie podano szczegółów dotyczących zatrzymania.