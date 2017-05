Manchester: Zginęło co najmniej dwoje Polaków

1 Informujemy, że wśród ofiar śmiertelnych zamachu w #Manchester znajduje się co najmniej dwoje obywateli RP, a jeden został ranny. — MSZ RP???? (@MSZ_RP) 24 maja 2017

2/2 Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi ofiar i przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. Konsulowie otoczyli ich opieką. — MSZ RP???? (@MSZ_RP) 24 maja 2017

MSZ zapewnia, że rodziny ofiar zostały otoczone opieką.

"W zamachu w Manchesterze zginęły co najmniej 22 osoby i jest wielu rannych. Apelujemy do Polaków przebywających w Manchesterze o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb" - czytamy w komunikacie MSZ.

Ministerstwo przypomina specjalny numer kontaktowy dla rodzin. uruchomiony przez Konsulat Generalny RP w Manchesterze:

+44 (0) 77 69 97 57 19.

W zamachu terrorystycznym zginęli nasi rodacy. Módlmy się za Nich. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 24 maja 2017

Ofiarami zamachu terrorystycznego są rodzice dwóch córek, które uczestniczyły w koncercie Ariany Grande. Miały zostać odebrane przez rodziców po koncercie, ale ci nie pojawili się.

Starsza córka poszukiwała rodziców prosząc o pomoc użytkowników portali społecznościowych.

Ranny Polak przeszedł ciężką operację, ale jego życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Jego bliscy zostali objęci pomocą i opieką.