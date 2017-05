Libia: Brat Salmana Abediego wiedział o planach zamachu?

Urodzony w 1997 roku w Wielkiej Brytanii Hashem powiedział również, że przebywał w Wielkiej Brytanii w czasie, gdy trwały przygotowania do zamachu, oraz potwierdził, że jego brat także należał do Daesh. Według libijskich sił prewencyjnych Hashem "był obserwowany od półtora miesiąca", a "zespoły śledcze dostarczyły informacji, według których przygotowywał on zamach terrorystyczny w stołecznym Trypolisie". Zatrzymano go we wtorek wieczorem, w chwili gdy odbierał pieniądze wysłane mu przez Salmana.

Według informacji brytyjskich służb, przekazanych władzom Francji, Salman Abedi, obywatel Wielkiej Brytanii libijskiego pochodzenia, prawdopodobnie był w Syrii - mówił francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb, dodając, że Salman miał powiązania z Daesh.

W związku z atakiem brytyjska policja zatrzymała dotychczas pięć osób, w tym drugiego brata zamachowca, Ismaila. Z kolei w Libii, oprócz Hashema, zatrzymano również ojca wszystkich trzech braci, Ramadana.

Co najmniej 22 osoby straciły życie w zamachu bombowym, do którego doszło w poniedziałek wieczorem po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Do ataku przyznało się Daesh, ale informacja ta jest sprawdzana.

Był to najpoważniejszy zamach w Wielkiej Brytanii od ataków na system transportu publicznego w Londynie w lipcu 2005 roku, w których zginęły 52 osoby, a blisko 800 zostało rannych.