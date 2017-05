Zatrzymano członków tzw. Państwa Islamskiego szykujących zamach w Moskwie

Theresa May: Poziom zagrożenia pozostanie na najwyższym poziomie

U podejrzanych znaleziono materiały wybuchowe.

FSB poinformowała, że grupę, do której należeli podejrzani, tworzyli obywatele Rosji oraz krajów Azji Centralnej. Prócz materiałów wybuchowych służby znalazły również składniki potrzebne do sporządzenia bomby, broń, amunicję, literaturę i nagrania wideo o treści ekstremistycznej.

FSB przekazała, że grupa, wchodząca w skład Państwa Islamskiego, była dowodzona z Syrii.

"Terroryści planowali po dokonaniu aktu dywersyjno-terrorystycznego wyjechać do Syrii, by wziąć udział w działaniach bojowych" w szeregach IS - głosi komunikat przekazany przez rosyjskie służby.

Nie podano, gdzie dokładnie zatrzymano podejrzanych. Wcześniej rosyjskie agencje informacyjne powiadomiły, że służby specjalne w jednym z mieszkań w budynku na zachodzie Moskwy znalazły przedmiot przypominający bombę; mieszkańcy budynku zostali ewakuowani.