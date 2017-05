Fałszywy alarm bombowy w Manchesterze

Początkowo policja informowała, że do incydentu doszło w Trafford. Potem podano, że chodzi o dzielnicę Hulme, również w południowym Manchesterze.

Wiele ulic zamknięto tam dla ruchu, obszar z powietrza patrolował śmigłowiec. Po sprawdzeniu paczki okazało się, że jest ona bezpieczna. Zdjęto wówczas z okolicy kordon bezpieczeństwa.

W poniedziałek wieczorem w Manchesterze doszło do zamachu, w którym zginęły co najmniej 22 osoby a 119 zostało rannych. Terrorysta Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w mieszczącej 21 tys. osób hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie.

W związku z tym zamachem w całej Wielkiej Brytanii obowiązuje piąty, najwyższy poziom alertu terrorystycznego. Formalnie oznacza to, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili.