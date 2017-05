Theresa May: Poziom zagrożenia pozostanie na najwyższym poziomie

- Poziom zagrożenia po ocenie dokonanej przez Wspólne Centrum Analizy Zagrożenia Terrorystycznego, pozostanie na poziomie krytycznym - oświadczyła May po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego COBRA. Zaapelowała do obywateli, by "pozostali czujni".

Poziom zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do najwyższego, piątego poziomu we wtorek wieczorem. Formalnie oznacza to, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili. Wiąże się to z możliwością zarządzenia wzmocnionej ochrony lotnisk, dworców i większych imprez masowych; policjantów strzegących najważniejsze instytucje państwowe, m.in. parlament i siedzibę premier na Downing Street, mogą zastąpić żołnierze.

Ostatnio najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego został ogłoszony w 2006 (po odkryciu planowanego zamachu na samoloty lecące przez Atlantyk) i 2007 roku (po ujawnieniu przygotowań do ataku na londyński klub nocny). W obu przypadkach obowiązywał kilka dni.

May chce rozmawiać z Trumpem o przeciekach w sprawie śledztwa

Premier May zwróci się w czwartek do prezydenta USA Donalda Trumpa o przestrzeganie tajemnicy śledztwa w sprawie zamachu w Manchesterze. Brytyjski rząd i policja krytykowały przecieki o śledztwie pojawiające się w mediach w USA.

May ma zamiar rozmawiać na ten temat z Trumpem w Brukseli, gdzie po południu odbędzie się miniszczyt NATO. - Jasno powiem prezydentowi Trumpowi, że informacje, którymi dzielą się nawzajem nasze służby, powinny pozostać poufne - powiedziała May cytowana przez AFP.

Londyn uważa, że pojawiające się w mediach amerykańskich przecieki dotyczące śledztwa mogą utrudnić działania służb po poniedziałkowym ataku bombowym w Manchesterze. W czwartek BBC, nie podając źródła informacji, poinformowało, że brytyjska policja wstrzymała dzielenie się z władzami USA informacjami na temat śledztwa w sprawie zamachu.

W środowym wywiadzie dla BBC minister spraw wewnętrznych Amber Rudd skrytykowała amerykańskie służby wywiadowcze, które od pierwszych godzin po ataku przekazywały mediom ustalenia śledztwa, ujawniając m.in. tożsamość zamachowca i szczegółowy przebieg ataku, zanim brytyjska policja podała te informacje opinii publicznej.

W poniedziałek wieczorem w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych, z czego 59 musiało być hospitalizowanych.

Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Według brytyjskiej policji sprawca zamachu to wychowany w Manchesterze 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi, który zginął w eksplozji.