Królowa Elżbieta II z wizytą w szpitalu w Manchesterze

Brytyjska królowa Elżbieta II przybyła do Manchesteru, gdzie w poniedziałek w ataku terrorystycznym zginęły 22 osoby. Monarchini udała się do Królewskiego Szpitala Dziecięcego, by spotkać się z dziećmi, które odniosły rany w zamachu bombowym.