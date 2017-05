Policja aresztowała 10 osobę w związku z zamachem w Manchesterze

Theresa May: Poziom zagrożenia pozostanie na najwyższym poziomie

Jak poinformowano w opublikowanym komunikacie, obecnie w areszcie przebywa 8 osób związku z tym atakiem. Dwie osoby, kobietę i mężczyznę, zwolniono bez postawienia im zarzutów.

W poniedziałek wieczorem w Manchesterze doszło do ataku terrorystycznego, w którym zginęły co najmniej 22 osoby a 119 zostało rannych. Zamachowiec samobójca Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w mieszczącej 21 tys. osób hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje najwyższy, piąty poziom alertu terrorystycznego, który oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili.

Szpitale przygotowują się na możliwość nowego ataku

Główne szpitale na terenie Anglii zajmujące się najpoważniejszymi urazami otrzymały instrukcję od władz służby zdrowia do przygotowania się na okoliczność nowego zamachu terrorystycznego w najbliższy weekend - wynika z listów, do którego dotarły w czwartek brytyjskie media.

Ujawnione przez magazyn branżowy „Health Service Journal” (HSJ) dokumenty wskazują na uruchomienie procedur związanych z wtorkowym podniesieniem poziomu zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, czyli piątego. Formalnie oznacza on, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili.

W liście Chrisa Morana, jednego z dyrektorów brytyjskiej służby zdrowia NHS England, podkreślono, że "istnieje wiele rzeczy, które (...) można zrobić, aby przygotować się na kolejny incydent", wymieniając m.in. konieczność przygotowania planów zarządzania znaczną liczbą pacjentów z urazami poniesionymi w wyniku wybuchów i postrzałów, a także przejrzenia zasad dotyczących stosowania antybiotyków i radzenia sobie z infekcjami.

W oddzielnym dokumencie, podpisanym przez inną z dyrektorów NHS Anne Rainsberry, doradzono sprawdzenie zapasów krwi i niezbędnych narzędzi medycznych, a także przygotowanie list pacjentów, którzy mogliby być zwolnieni do domów w celu uzyskania większej liczby dostępnych łóżek.

To pierwsza sytuacja od zamachów w Bombaju w 2008 roku, kiedy brytyjskie szpitale otrzymały wyraźne instrukcje, aby przygotować się na możliwość ataku terrorystów.

Komentując publikację HSJ, rzecznik służby zdrowia podkreślił, że decyzja o podniesieniu poziomu zagrożenia terrorystycznego uruchomiła "od dawna istniejące, wypróbowane i przetestowane procedury".

Jak dodał, listy nie zostały wysłane w oparciu o żadne informacje o konkretnym możliwym zagrożeniu.

Najbliższy weekend w Wielkiej Brytanii będzie miał aż trzy dni. Tradycyjnie ostatni poniedziałek maja jest dniem wolnym od pracy.

Policja wznowiła wymianę informacji z amerykańskimi służbami

Brytyjska policja poinformowała o wznowieniu wymiany informacji z USA o przebiegu śledztwa ws. poniedziałkowego zamachu w Manchesterze po tym, jak przecieki do mediów ze strony amerykańskich służb doprowadziły do tymczasowego zawieszenia współpracy.

- Chociaż zazwyczaj nie komentujemy ustaleń dotyczących wymiany informacji z międzynarodowymi służbami, chcemy zapewnić, że po otrzymaniu świeżych gwarancji, pracujemy obecnie z naszymi partnerami na całym świecie, w tym wszystkimi z państw wchodzących w skład "Sojuszu Pięciorga Oczu" - podkreślono w oświadczeniu.

W skład "Sojuszu Pięciorga Oczu" wchodzą (oprócz Wielkiej Brytanii): Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Stany Zjednoczone, które na podstawie umowy z 1946 roku wymieniają się na bieżąco informacjami wywiadowczymi.

Od wtorku brytyjski rząd i policja krytykowały pojawiające się w amerykańskich mediach przecieki ze śledztwa, które ich zdaniem utrudniały dochodzenie w sprawie poniedziałkowego ataku po koncercie w Manchesterze.

W ciągu ostatnich dni media, powołując się na źródła w amerykańskich służbach bezpieczeństwa, publikowały tajne informacje dotyczące m.in. tożsamości zamachowca i szczegółowego przebiegu zamachu wraz ze zdjęciami operacyjnymi z miejsca zdarzenia.

W środę wieczorem Brytyjska Narodowa Rada Szefów Policji poinformowała w oświadczeniu, że choć "ogromnie ceni sobie wagę relacji, którą mamy z naszymi partnerami z dziedziny wywiadu, sił porządkowych i służb bezpieczeństwa na całym świecie" to "kiedy zaufanie zostaje złamane, podkopuje to te relacje i śledztwa, a także zaufanie, wiarę poszkodowanych, świadków i rodzin (w śledztwo)".

"Szkody są nawet większe, kiedy dotyczą nieautoryzowanego ujawnienia potencjalnego materiału dowodowego w trakcie istotnego śledztwa antyterrorystycznego" - podkreślono.

W czwartek kwestia niewystarczającej kontroli nad tajnymi informacjami ze śledztwa była przedmiotem spotkania brytyjskiej premier Theresy May z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, którzy przebywali w Brukseli na szczycie NATO.