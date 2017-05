"Gazeta Polska Codziennie": Polacy walczą z ISIS

Foto: 123RF

Ośmiu Polaków na własną rękę wyjechało do Syrii, by walczyć z tzw. Państwem Islamskim. Dołączyli do Międzynarodowej Grupy Zadaniowej "Gniew Eufratu", w skład której wchodzą również siły kurdyjskie wspierane przez USA oraz syryjskie siły demokratyczne – pisze "Gazeta Polska Codziennie".