Grecja: Sąd skazał dwóch dżihadystów ze Szwecji na 15 lat więzienia

Dwaj urodzeni w Bośni i Jemenie obywatele Szwecji w wieku 29 i 19 lat zostali aresztowani w lutym ubiegłego roku na przystanku autobusowym w pobliżu granicy z Turcją. Mieli przy sobie broń i wojskowe mundury. Mają szwedzkie obywatelstwo, gdyż w tym kraju zostali uznani za uchodźców.

Mężczyzna pochodzący z Bośni został zatrzymany w swym kraju w 2005 roku, gdy policja znalazła w jego domu pas szahida, materiały wybuchowe i wideo przedstawiające zamaskowanego człowieka grożącego atakami terrorystycznymi na Kapitol i Biały Dom. Skazany na 14 lat więzienia, został zwolniony w 2011 roku.

Obrońca Szwedów powiedział agencji AP, że jego klienci niczego złego nie zrobili i przebywali w Grecji w celach turystycznych. Tłumaczyli się, że znalezione przy nich przedmioty były zwykłymi pamiątkami legalnie nabytymi w Atenach. Twierdzili, że przybyli do Grecji samolotem z Danii i zaprzeczyli, że chcieli dostać się do Turcji. Argumentowali, że gdyby taki był ich zamiar, przylecieliby prosto do Stambułu.