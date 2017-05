Francja: Islamski radykał przyznał, że planował zamach

Zatrzymany w pobliżu bazy pod Evreux w Normandii ok. 100 km na północny wschód od Paryża to 34-letni były żołnierz francuskich sił zbrojnych, który przeszedł na islam. Szeregi armii opuścił w 2013 roku. Widnieje on w tzw. kartotece S, w której znajdują się dane islamskich radykałów; od trzech lat był pod obserwacją służb i był kilkakrotnie przedmiotem różnych postępowań.

Śledczym powiedział, że ponieważ nie zdołał przedostać się do Syrii, gdzie chciał dołączyć do dżihadystów z IS, postanowił dokonać zamachu we Francji.

W piątek, po zbadaniu zawartości klucza pamięci USB znalezionego w samochodzie byłego żołnierza, źródła w śledztwie poinformowały, że złożył on hołd Państwu Islamskiemu. W momencie zatrzymania miał na naramiennikach symbole IS. Przy zatrzymanym, w jego samochodzie oraz w pobliskich zaroślach znaleziono także flagi Państwa Islamskiego, broń długą, dwa rewolwery oraz amunicję.

W bazie lotniczej w Evreux stacjonuje m.in. airbus 330 używany przez prezydenta Francji; mieści się tam także jednostka wywiadowcza.

Do zatrzymania doszło w piątek nad ranem w pobliżu bazy. Najpierw w nocy znaleziono podejrzany samochód; gdy okazało się, że należy do notowanego radykała, rozpoczęto poszukiwania właściciela. Zatrzymano go w pobliżu ok. godz. 5 nad ranem.

We Francji obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony po dżihadystycznych zamachach z listopada 2015 r. w Paryżu. W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w których faworyt sondaży, centrysta Emmanuel Macron zmierzy się z kandydatką skrajnej prawicy Marine Le Pen. Do pilnowania bezpieczeństwa podczas wyborów zmobilizowano ok. 50 tys. funkcjonariuszy policji, żandarmerii oraz żołnierzy.