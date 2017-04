Belgia: Napastnik z Paryża był narodowości francuskiej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- Trwa śledztwo. Możemy jedynie potwierdzić, że zamachowiec był narodowości francuskiej - powiedział belgijski minister.

Do ataku przyznało się tzw. Daesh, które twierdzi, że sprawcą strzelaniny jest osoba o pseudonimie Abu Yusuf al-Beljiki (al-Belgiki), obywatel Belgii.

Wcześniej belgijska prokuratura federalna poinformowała, że nic nie wskazuje, by napastnikiem był Belg; tożsamość sprawcy strzelaniny nie została jeszcze potwierdzona. - Al-Beljiki (Al-Belgiki) oznacza Belg, ale jest to bardzo niejasna tożsamość - powiedział rzecznik belgijskiej prokuratury federalnej, dodając, że nie ma wskazań, by napastnik był z Belgii.

W listopadzie 2015 roku, kiedy Paryżem wstrząsnęła seria jednoczesnych ataków terrorystycznych, dwóch z dziesięciu zamachowców było obywatelami Belgii, a inni w Belgi mieszkali.

Jak poinformowało agencję Associated Press dwóch przedstawicieli francuskich władz, napastnik z Paryża został w lutym zatrzymany za grożenie policji, a następnie wypuszczony.

Tymczasem francuska policja zatrzymała trzech członków rodziny napastnika, która zastrzelił w Paryżu jednego funkcjonariusza, a dwóch ranił i który później został zastrzelony - podały w piątek źródła prawne, na które powołuje się Reuters.

Paryska prokuratura, prowadząca śledztwo w sprawie ataku, poinformowała, że na miejscu ataku, w samochodzie należącym do napastnika, śledczy znaleźli strzelbę i noże.

Według prokuratora Paryża Francois Molinsa zamachowiec, po wyjściu z zaparkowanego samochodu, strzelał z broni automatycznej do minibusa, w którym przebywali policjanci, a gdy próbował uciekać, został zabity.

MSW: Poszukiwany mężczyzna pojawił się na komisariacie w Antwerpii

- Poszukiwany mężczyzna podejrzany o chęć udania się do Francji, gdzie doszło do ataku terrorystycznego w Paryżu, pojawił się na komisariacie w Antwerpii - powiadomił rzecznik MSW Francji. O mężczyźnie strona francuska została poinformowana przez belgijskie służby.

- Człowiek, który jest ścigany listem gończym, wydanym przez władze belgijskie, pojawił się na posterunku policji w Antwerpii na północy Belgii - powiedział agencji AFP rzecznik francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych, Pierre-Henry Brandet.

Informacje te potwierdziła w piątek belgijska agencja Belga.

W strzelaninie, do której doszło w czwartek wieczorem w centrum Paryża, w pobliżu Pól Elizejskich, zginął jeden policjant, a dwóch zostało rannych; napastnik nie żyje - poinformowało francuskie MSW i policja. Do ataku przyznało się tzw. Państwo Islamskie (IS), które twierdzi, że sprawcą strzelaniny jest osoba o pseudonimie Abu Yusuf al-Beljiki, obywatel Belgii.