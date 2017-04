Afganistan: Dymisja ministra obrony i szefa sztabu po ataku talibów

"Minister obrony Abdullah Chan Habibi i szef sztabu Kadam Szah Szahim ustąpili ze sprawowanych stanowisk ze skutkiem natychmiastowym" - poinformował pałac prezydencki na Twitterze.

Rzecznik Ghaniego przekazał agencji Reutera, że powodem obu dymisji był piątkowy atak talibów w Mazar-i-Szarif na północy kraju, gdzie 10 talibów ubranych w mundury armii afgańskiej wjechało wojskowymi pojazdami do bazy, a następnie otworzyło ogień do żołnierzy jedzących posiłek w kantynie i opuszczających meczet po piątkowych modłach. Był to największy zamach na afgańską bazę wojskową.

W ostatnich miesiącach sytuacja w Afganistanie znacznie się pogorszyła. Według amerykańskich źródeł wojskowych przez pierwsze 11 miesięcy 2016 roku talibowie zabili blisko 6,8 tys. policjantów i żołnierzy, a obecnie podejmują działania w dużych miastach. W kraju zwiększyły się też wpływy lokalnej filii Państwa Islamskiego.

Rząd Afganistanu kontroluje obecnie tylko 60 proc. terytorium kraju.